98億買太古城中心1座 基滙：對港充滿信心

平均呎價1.56萬 續推太古坊重建

交易部分將以現金支付，部分則以買方控股公司Raven Blue Limited發行對價股份支付，太古控股在交易後將持有太古城中心第一座物業不超過37%的間接股本權益。

作為港島東大業主的太古近期頻頻出售資產，但太古地產指是「符合公司長遠業務策略，透過出售部分非核心資產提供機遇讓資金流轉，以投資於核心市場的新項目」，又表明「對香港辦公樓市場前景充滿信心」及「致力發展香港業務的長遠策略堅定不變」等，公司將繼續推展太古坊重建計劃。

太古上月曾通知太古城業主，將首次拆售太古城共4500個車位，預料市值逾百億元。同月再傳出放售太古城中心一座，終於昨日落實交易，若兩項出售均完成，預料套現近200億元。

拆售車位一座 太古套現近200億

至於今次太古城中心第一座的買家基匯資本近年活躍於本港地產市場，其財團在2018年以120億元向領展（0823）收購12個商場打響名堂，又自中資恒力集團手上接手太古城中心第三及第四期寫字樓項目49%股權等。

買家基滙資本主席及執行合伙人吳繼煒（圖）表示，基滙資本對香港的前景仍然充滿信心，繼2018年收購太古城中心三座部分樓層、太古城中心四座及英皇道625號後，於昨再簽訂銷售購買協議以收購太古城一座，堅信交易會壯大其港島東商業資產組合。