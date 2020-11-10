《金融時報》：證監指實施美制裁未必違國安

外商：港府回應「令人昏昏欲睡」

市場此前認為，金融機構若遵循美國制裁，或犯下「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。但報道則指出，證監會研究過本地法律教授意見，認為國安法將主要針對「主動勾結（proactively colluded）」的行為，而非被動遵守美國法律指引的行為。不過，報道稱，證監會亦提醒，國安法並不在該會管轄範圍內。報道認為，證監做法或為安撫本港的國際投資者。根據資料，近期證監會行政總裁歐達禮多次演講中，均曾強調過「香港市場規管手法不變」。

證監圖存取機構雲數據 服務商反對

有外資商人向該報表示，曾向港府諮詢應如何應對美國制裁，但最後得到的回應則十分模糊且重複，形容港府的回應「令人昏昏欲睡」。報道引述多名本港政商界人士指出，料港府以及香港監管機構實際上均不清楚如何處理法律，因為中央方面並未就此給出指令。翻查資料，美國商務部發出制裁翌日，證監會、金管局等機構均有就此發聲明。當時證監會僅表示會密切注視情况。金管局則是唯一一家監管機構，直言「外國政府實施的單方面制裁舉動在香港沒有法律效力，不向認可機構產生法律責任」（見表）。

此外，早前證監會希望Amazon、微軟、Google等雲數據服務提供商，可允許其直接存取機構的數據信息。報道引述消息指出，提案遭到雲數據商反對，證監會或最終放棄計劃。報道指出，通過港區國安法後，雲數據商的反對更為強烈。有消息人士指出，若通過提議，或引起市場恐慌，現時磋商仍在進行中。