200億外資湧A股 歷來次高

在岸離岸人幣齊升穿6.6

拜登聲稱勝選加上內地10月外貿數據佳，A股昨日高開高走，半導體股受追捧，多隻股份升逾10%以上，刺激創業板收報2814點，升2.96%，事隔3個月後重回2800點水平；滬指收報3373點，升1.86%；深成指收報14141點，升2.19%，兩市成交額繼兩個月前再度突破1萬億元（人民幣‧下同）。

資金加速流入A股，昨日南水北上合計淨買入196.98億元，創歷來第二高，僅次於去年11月26日的214.29億元。以傳統產業龍頭為主的富時中國A50指數也升1.6%，創2008年2月後新高，A50期貨在昨晚再大漲逾2%。

熱錢流入也助推人民幣走強，昨日在岸人民幣（CNY）日間時段收報6.5728，升值487點子（1萬點子相當於1元），為2018年6月新高；離岸價（CNH）曾高見6.5484，晚上於6.55水平徘徊。高盛上調對人民幣的預期，預計未來12個月匯率可升至6.3。

信安：美國國會分裂 市場波幅擴大

雖然外資憧憬拜登當選後局勢趨明朗，不過信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉認為，拜登取勝而國會維持分裂，市場波動在短期內有機會進一步升溫，一來眼前最大風險是選舉後續爭議仍激烈；其次拜登最快要到明年1月上任才開始商討財政刺激方案，屆時大規模刺激方案或較難獲國會通過。