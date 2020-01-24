經濟

夜期曾高水逾850點 匯控ADR升9% 分析：炒疫苗概念 舊經濟股勢反攻

【明報專訊】受惠疫苗消息，道指昨晚開市破頂，盤前曾觸及3萬點，帶動恒指夜期昨晚大高水，一度高見26,875點，高水859點。國指夜期曾高見10,942點，一度高水309點。但兩者在美股正式開市後，高水幅度有所收窄。分析認為，美股下一輪再炒經濟復蘇，資金勢轉向流入舊經濟股。事實上，昨日港股科技股雖再度炒高，但午後已見沽盤獲利。

明報記者 溫藹紅、陳子凌

截至昨晚11時，道指升幅收窄至約1200點，匯控（0005）ADR折合港元報38元，較港股收市升9%。三大中資石油股的ADR較港股收市升4％至6%，友邦保險（1299）ADR較港股收市升近4%。

李聲揚料恒指短線再漲千點

康證投資研究部董事李聲揚表示，新冠病毒疫苗見效消息明顯推動美股走勢，反映市場憧憬全球經濟復蘇、重啟經濟等，資金將續轉向流入舊經濟股，加上疫情期間科技股大漲下，目前估值偏貴，預期短期港股亦將跟隨美股走勢。不過他認為，「由於中資股相對較受惠於中國經濟，因此預計港股追逐舊經濟股的分野未必太明顯」。他料恒指短期或在現有水平再漲千點，將看好本地個別消費股及航空股。

儘管港股近3個交易日已累升千點，但「好友」反攻之勢未完，據瑞信數據，截至昨晚恒指牛證的街貨比例仍高於熊證，最多新增及重貨區，為收回價介乎24,900點至24,939點的貼價牛證，目前有5.32億份街貨量，相等於1003張期指。

恒指昨日收市曾最多升460點，午後反覆拉鋸，最終險守二萬六，收報26,016點，升303點或1.18%，主板成交1684億元。國指亦升135點或1.29%，收報10,633點。

科指昨續跑贏大市，升241點或2.96%，報8394點，但收市從即市高位回落1.5%，部分科技股午後見獲利盤（見表），其中小米（1810）、舜宇（2382）及中興通訊（0763）從即市高位回落逾4%，最終收市分別升1.8%、8.1%及5.94%，報25.55元、158.9元及22.3元。臨近「雙11」購物節，阿里巴巴（9988）昨升2.91%，收報290.2元。京東（9618）升1.12%，收報362.2元。騰訊（0700）則升1.3%，收報622.5元。

1個月HIBOR逾9年低

螞蟻集團（6688）上周暫緩上市後，仍然有大量資金留港。香港同業拆息（HIBOR）昨日全線下跌，其中一個月HIBOR較上周五（6日）下跌3.9個點子（100點子等於1厘）至0.17厘，跌至逾9年低位。

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