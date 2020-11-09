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財經評論人曾志英：退休資產宜分散股匯金

【明報專訊】對投資者而言，2020年的主題肯定是新冠病毒疫情會否有效受控，而2021年主題應是美元走弱。財經評論人曾志英（人稱曾Sir）表示，退休人士最重要是保本，所以資產適宜分散，如果明年美元下挫，美匯指數有機會下試60至70左右水平，相信會較2008年時的73至74更低。由於美國推出無限量寬，聯儲局表明未來2至3年不要期望會有加息機會。其他國家也推出寬鬆貨幣措施，但這負面因素已反映在匯價上，在此消彼長下，預期美元會踏入長期的跌浪。美元呈弱勢對美股絕對有負面的影響。曾Sir表示，美股有機會向下，甚至跌20％至30%，但不會崩盤式下跌，主要因為美元在環球仍具主導地位。

明報記者 龍彩霞

香港投資者是否需要擔心美股調整為港股帶來的負面影響？曾Sir表示，港股成分股中有不少是中資股，不少中概股來香港上市，近期美股下跌，國企指數卻V形反彈，所以投資者可以用中資股或科技股作為退休組合之選。雖然，近期ATMX即阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）及小米（1810）成為港股領航者，但曾Sir認為投資者不宜死守ATMX，要發掘一些「有夢境」股份，如果未來2至3年都是講同一個故事，投資者要考慮會否有其他明日之星。

勿死守ATMX 尋夢境股舊經濟股

恒指還有不少舊經濟股，投資者不要局限恒指成分股，反而可以在國企指數成分股及科技股發掘投資機會。雖然國際形勢不明朗，但是如果細心留意港匯表現，不難發現不少資金流入香港，故他看好港股有力挑戰26000點水平。

他表示，作為準備退休的投資者，要時刻留意投資主題，好像在2007至2008年恒指由匯控（0005）及中移動（0941）帶動，過去5年由騰訊等科技股帶動，他認為未來仍可聚焦科技股，但留意科技股是否仍然由ATMX帶動？會否有其他新貴？最重要是投資有沒有「夢境」？

環球經濟不斷變化，當中有危亦有機，有人會選擇將資產重新分配，為資金另覓出路，亦有人計劃移民展開新里程。其中，投資國際貨幣是常見的避險策略之一，環顧現時外匯走勢，曾Sir看淡美元前景。他認為，美元指數在今年3月中見103點後，近期跌至93點水平，基本已跌穿長期升浪，現時形勢更進入新的長期跌浪，長遠或會跌至60點。由於港元與美元掛鈎，港元也會跟隨回落。考慮其他貨幣方面，曾Sir建議選擇英鎊，他指出，美元指數在2014年大約80點，當時英鎊兌港元匯率介乎13.5至13.8。假若美元指數跌至60點，推算英鎊兌港元可達到15，以現時10算計，即有50%升值空間。不過，由於英國的基準利率僅0.1厘，若單靠買入英鎊會蝕息，他建議可投資英國物業，即使樓價不升，單是租金回報，也可多少有幫補。

全球低息環境 投資「磚頭」更實際

曾Sir表示，2021年最大危機是美元轉勢，出現長期跌浪，港元與美元掛鈎，故港元亦會跟隨貶值，對香港物業市場有較負面的影響。近年香港興起移民話題，如果想移民外國的投資者，不妨在現時兌換外幣。以往美元跌市會經歷5至7年左右，故作為退休部署，不妨留意海外物業，由於環球低息環境，「磚頭」更實際，將兌換外幣買入海外物業，然後放租更可有穩定收入。美元下跌也有利金價走勢，投資者不投資實金，也有紙黃金及黃金ETF（交易所買賣基金）等可以選擇。另外，美元下跌資金有機會流入中國，中國經濟增長較其他西方地區理想，若投資者看好A股，可以留意A股ETF，為資產增值。曾Sir表示，退休組合應以分散風險為主，50%中港股票，20％至30%為英鎊及澳元等外幣，其餘為黃金。

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