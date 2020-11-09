映灣園呎價險守萬元 逾兩年低

明報記者 歐陽慧恩

中原市務經理張納賢指出，受業主持貨心態回軟，且願擴大議價空間帶動，屋苑近月交投暢旺，自今年8月起已連續三個月每月逾20宗水平，踏入11月，最新一宗成交為3座中層A室，實用941方呎，屬3房套房連儲物室間隔。原業主今年7月以950萬元放盤，至近日獲買家接洽，最終以906萬元成交，實呎9628元，為上月初至今低位，減幅約5%。原業主2009年383萬元購入上述單位，現帳面獲利523萬元或近1.4倍。張氏表示，屋苑近月以兩房成交為主，但因盤源已漸被消耗，預料短期內3房戶成交比例將上升。

尚翠苑實呎1.32萬 貴絕新界綠表居屋

不過，二手市場近期不乏高價成交。區內代理稱，荃灣居屋尚翠苑C座極高層7室，實用438方呎，2房間隔，享開揚市景，以綠表價580萬元易手，實呎13242元，創屋苑成交價及呎價新高，並刷新新界未補地價居屋呎價新高紀錄。原業主2017年以293萬元向房委會以未補價購入物業，現帳面獲利297萬元或約98%。

由「十優港姐」麥明詩兄長麥明山持有的屯門「龍牀盤」菁雋中層33室，則被買家撻訂後再成功售出。土地註冊處顯示，單位上月底以272萬元登記售出，實用134方呎，開放式間隔，實呎20299元，呎價創屋苑新高。

業主麥明山去年7月以215.7萬元購入上址，市傳曾於今年9月以265萬沽出，惟期後遭買家撻訂，由於單位持貨僅逾1年，須付樓價10%、即約27萬元額外印花稅，物業帳面雖賺56.3萬元或26%，但連使費計後實賺29萬元或13%。

朗庭園2房特色戶624萬破頂

另外，美聯分行聯席營業經理葉偉珠指，元朗朗庭園2座連天台戶，實用425方呎，屬2房間隔，設外置樓梯通往天台，新近以623.5萬元成交，實呎14,671元，成交價創屋苑歷來新高。原業主2012年以370萬元購入上址，帳面升值253.5萬元或近七成。

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