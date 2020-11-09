南津‧迎岸 迷你特色戶 享香港仔海景

明報記者 梁穎思

攝影 楊柏賢

飽覽香港仔及海怡半島海景

是次介紹的29樓A室，實用面積314方呎，為頂層1房連天台特色戶。客飯廳開則方正，採用開放式廚房設計，利於節省室內空間，亦方便住客擺放家具。睡房同樣方正實用，座向與客飯廳一致，設有大型玻璃窗。浴室設於睡房內，可成套房設計。浴室配備Hansgrohe品牌的洗面盆及花灑套裝，設有淋浴間，淋浴間外連16方呎工作平台，以磨沙玻璃門分隔。

314呎一房特色戶連天台

廚房以啡色為主色調，備有基本家電，包括西門子抽油煙機、電磁爐、微波爐、雪櫃等。單位鋪上複合木地板，室內以木色和白色為主調，感覺柔和舒適，外連22方呎的露台，配合大型玻璃窗，除了可以增加單位的採光度外，更能方便住客欣賞香港仔一帶景觀。

單位自設樓梯直達天台，天台面積達240方呎，是屋內單位面積的一半有多，適合喜愛室外活動的住戶。

開放式廚房節省空間

雖然南津‧迎岸屬單幢項目，設有小型住客會所。項目1樓設有面積約1780方呎住客會所，提供派對廳及健身室，會所採用全玻璃幕牆設計，有助自然光引入室內。派對廳外連戶外平台，住客與親朋好友聚會時可享受室內外的不同氣氛。健身室除了備有跑步機等一般健身器材外，亦備有Reax Lights互動體能訓練器材，以LED燈配合不同音樂節拍，增加鍛煉體格時的樂趣。

值得一提的是，屋苑不設車位，對出有巴士直達港島區一帶，而屋苑附近有田灣街市、社區服務中心等配套發展成熟。

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