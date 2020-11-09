李志成：息低資金盛 港樓顯優勢

差估署每月樓指中止兩連跌

疫情緩和，市場氣氛回暖，差估署公布的9月樓價指數按月回升0.4%，中止連跌兩個月，9月數字主要反映8月中至9月初市况，其時疫情漸緩和，樓市交投轉活，帶動樓價掉頭回升。按季趨勢方面，雖然第三季樓市受第三波疫情影響，部分業主減價沽貨套現，不過第三季樓價指數按季跌僅約0.1%，按年亦只跌約1.2%，可見樓市「抗疫力」十足，資金續追捧長期供不應求的住宅物業市場，近日推售的新盤銷售成績「標青」，反映市民以行動對本港樓市投下信心一票。

樓價按季及按年錄得調整下，金管局公布第三季末負資產住宅按揭貸款宗數由第二季127宗按季增加逾五成半至199宗，這主要與基數低有關。

觀乎最近市况，繼上月「全城期待」的大型新盤錄得熱烈反應後，新盤接踵而來，樓市氣氛不斷升溫。在住宅長期供不應求，市場資金氾濫，息率持續低企之下，將吸引資金流向磚頭，短期內一手新盤預計將續搶市場焦點，若二手業主願意提供議價空間，相信將續有交投。

香港置業行政總裁

[李志成]