布少明：資金買「磚頭」 樓市有支持

這兩件事的「共通點」，均凸顯股票市場的波動和難測。

股票市場波動難測

個人認為，被IPO凍結的資金回籠後，不排除資金會流入房地產市場，為樓市帶來支持。不得不提的是，日前美國最新一輪聯儲局議息會議結束，毫不意外地宣布維持息率不變，亦意味着「低息大時代」將持續一段時間，同時，近期本港銀行體系結餘持續攀升，不足7個月內增加超過4000億港元，目前已超越4570億港元，為紀錄新高。目前本港資金充裕，今年9月香港存款高達14.77萬億元，遠高於1997年約2.7萬億元水平。隨着疫情緩和，本港經濟活動逐步恢復，加上資金充裕及低息環境下，預料部分資金流入資產市場。隨着發展商積極推盤，本月新盤銷售量有望升至2300至2500伙。

新盤「各就各位」，不排除持牌代理人數將與日俱增。根據地產代理監管局最新數字，10月份持牌代理人數增加139人至近4萬，創21個月高及歷史次高。

雖然短期本港樓市或仍存波動，但隨着美國總統選舉結果漸見明朗，中美關係或漸見曙光；配合低息環境與新盤熱潮「推波助瀾」，勢對樓市起正面作用。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]