廖偉強：內循環足撐中港市場

擁有物業 有助融資

香港人從來都是適應能力很強的，容易接受現實及轉變的速度快，這兩年已經面對中美貿易戰、社會運動及新冠狀病毒等對經濟負面的影響，雖然很多市民面對沉重的壓力，但筆者相信大部分香港的市民已經適應。

香港是中國的一部分，經常都說中國好香港會更好，原因很簡單，香港能夠高速的發展，財富的增加，在這幾十年間，都是倚賴中國的急速發展。早年的香港人更加早着先機，借助中國的改革開放，一早已經進入內地做生意，今天這批人士已經豐衣足食。目前的香港，已經是金融、地產及服務業為主導的社會，今次的疫情對金融及地產行業沒有太大的打擊；只是一些服務行業因為疫情的關係，在這段期間確實困難。只要在未來的短時間內，中港兩地能夠重新通關，香港的零售、飲食及旅遊行業將會見到曙光。

內地已經進入內循環的經濟模式，正因為中國疫情能夠受到控制，經濟活動已經全面展開。如果香港市民在這段期間有機會進入內地，就會發現今天中國的民眾已經回復正常生活，未來中港只要能夠通關，相信香港人能夠感受及接觸內循環，正因為香港是中國的一部分，香港人必會受益。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]