經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：美財赤惡化 勢難加息

【明報專訊】世界受到新冠病毒肺炎衝擊，美國大選過後能否平靜，令人關注。華府早前宣布今個財政年度財政赤字達劇3.1萬億美元，立即惹來有人擔心美國加息去穩定美元。筆者相信加息只會令美國償還債務愈來愈吃力，並不適合，聯儲局亦不會輕舉妄動。

疫情衝擊經濟 儲局更不敢加息

美國赤字急升是基於疫情令稅收減少，需要動用財政措施救助受創經濟。目前美國議會現在正磋商逾2萬億美元的新刺激經濟方案，將會令美國財赤加劇，加重負債。

美國前財長薩默斯表示，儘管聯邦債務增加，但美元不會崩潰，他更敦促政府加大經濟刺激力度，以抵消新冠病毒肺炎的衝擊。他稱，美元是避險天堂，當人們對世界狀况感到不安時資金流入的地方。他指出，目前社會最大危機是開支太少，而非開支過多。美國債務水平上升感到憂慮是合理的，惟貼近零息環境下，政府就能夠負擔更多債務。薩默斯指貸款予信譽良好企業，何不優先協助失業及低收入家庭？疫情將導致美國經濟損失16萬億美元，比較金融海嘯的成本高3倍。他強調，假如政府刺激措施不足，美國經濟反而更危險。

聯儲局副主席克拉里達表示，美國經濟在疫情重創之後，復蘇可能需要一年時間，方可以恢復到危機前水平。聯儲局會使用所有工具支持經濟，至於加息，就取決於經濟情况，而非取決於時間。從克拉里達觀點去看，聯儲局對加息毫不着急，各聯儲局成員較早前在點陣圖所顯示要到2023年才加息，是有理的。加息加劇債務負擔，更可免則免！

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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