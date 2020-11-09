湯文亮：舞弊是選舉一部分

有足球員同我講，他亦懷念沒有VAR的日子，因為如果他知道球證可能睇唔到，打法有機會比較粗野，現在有了VAR，就唔敢去到咁盡，尤其是在禁區內，球證會用慢鏡重播逐格睇，所以，今屆英超多了很多12碼，雖然令球賽很亁淨，但就少了身體接觸，而且VAR用了太多時間，令球賽未能一氣呵成，影響觀賞價值。

發假新聞影響投票意向應屬舞弊

美國總統大選，由於特朗普唔認輸，所以遲遲未有結果，特朗普話拜登舞弊，不但增加了不少自己的票，而且銷毁了不少特朗普的票，他的兒子曾經發片證明，但後來證明是假片。其實，特朗普與拜登都知道，候選人舞弊是選舉一部分，大家唔好以為種票和毁票才是舞弊，發放假消息亦是舞弊一種。在美國總統大選前，有人突然承認關於拜登兒子不利新聞完全是捏造出來，如果那人不表態，應該會有很多人相信是真的，本來投拜登的票就會放棄或者轉投特朗普，這雖然沒有種票或毁票，但實則票數是有所改變，這應該算是舞弊。

在任美國總統競選連任是有多少特權，也會牽涉到舞弊，國務卿蓬佩奧在競選前到梵蒂岡，要求教宗不要與中國續簽協議，教宗話唔想牽涉到美國總統大選而唔見蓬佩奧，如果教宗見蓬佩奧而又真的沒有續簽中梵協議，相信有很多天主教徒投特朗普而非拜登，這算不算是舞弊，大家可能有不同見解。但大家會同意，候選人舞弊是選舉的一部分，種票毁票當然不能，如果在足球賽事，這是危險犯規，會直接用紅牌趕出場。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]