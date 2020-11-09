曾淵滄：拜登當選 中美會有蜜月期

現在，在本文執筆時，美國下任總統是誰仍未揭曉，拜登則暫時領先，不過，道指在星期一至星期四的4個交易日已全面收復了前一個星期的跌幅，理由是之前所擔心的動亂並沒有出現，儘管拜登領先，但是，加稅畢竟是明年才可能發生的事，股市先收復前個星期因擔心動亂所帶來的跌幅。

憧憬科技休戰 芯片股大彈

理論上，特朗普傾向減稅，對股市有利，不過，特朗普的科技戰，對美國芯片股有害，所謂科技戰，就是禁止美國科技企業售賣產品給中國的科技企業，禁止售賣的結果就是失去大量的生意，因此，如果拜登上台，投資者會憧憬停止科技戰，也因為股市憧憬停止科技戰，多隻美國芯片股股價的回升幅度很大。同時也帶動香港的中興通訊（0763）、中芯國際（0981）、華虹半導體（1347）等股的股價反彈。

如果美國真的換總統，在明年1月20日拜登正式上任前，特朗普成了無所為的總統，相信也難以再打什麼戰，股市也暫時得享太平日子，而拜登上任初期，可能忙於修補特朗普留下的不少「爛攤子」，比方說要準備重新加入《巴黎條約》，控制環保，要與盟國修好關係，特朗普喜歡顯示美國的「強大」，選擇單打獨鬥，得罪了大量的盟國，這些事拜登都得用一些時間來修補，因此，拜登真正能開始發揮，制定美中關係，重組泛太平洋伙伴國關係（TPP）等事，恐怕還要等一段日子，這段日子也許是中美關係的蜜月期。

中國科技股未來5年高飛階段

但是，相信拜登也是沒有能力很快地解決控制美國的新冠肺炎疫情，儘管在競選期間，拜登天天攻擊特朗普無力控制疫情，但是，真要控制疫情談何容易？美國是不可能全面學習中國那樣強行對一個城市數百萬人在一個星期全面檢測病疫，因此，只能耐心地等待成功完成臨牀試驗的疫苗出現，在這期間，是否應該繼續開放經濟活動？這將是拜登上任後的第一項考驗。

香港、內地股市在這段蜜月期應該會有較好的表現，特別是國策股，五中全會結束，十四五規劃出爐，不少亮點值得留意，特別是高科技股，中央已決定傾力推動高科技企業供應鏈的自給自足，有關行列在未來5年是高飛階段。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]