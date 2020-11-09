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王弼：若拜登當選 香港奇貨可居

【明報專訊】2017年，筆者被邀請到土耳其參加學術會議，與會者主要是歐洲大陸的學者，其次是來自英美的學者，論到現代什麼事情都要政治正確的角度看，這個會議絕對種族不夠多元，甚至是有一點白人優越主義色彩，不過筆者這個明顯的少數族裔，竟然被邀請作主講嘉賓之一，所以雖然這些學者中不乏有被歐美傳媒指控為白人優越者，但與會者熱情的款待，令我覺得事實和主流媒體的報道相距甚遠。

我所負責的講題，是向這批學者介紹目前的中國和幾千年來的中國文化，究竟是一個什麼的概念，中國已躍升第二大經濟體系，對歐洲以至美國有什麼影響，如果中國已經強大到一個地步，西方世界已不能不跟中國打交道，他們就必須更理解中國民族性。

歐擁抱伊斯蘭 美現東方色彩

在三十分鐘的演講內，我只可以引述一兩個例子，企圖以舉一反三，盡量解釋中國人是一個什麼的概念，我就引述了歷代的外交政策，如何對待外族，當外族被中華王朝臣服了後，我們又怎樣對待這些少數民族，對比現今西方政府的種族政策。

最後，我把現今世界劃分成三個主要文明：西方的基督教希羅文明、中華文明以及伊斯蘭文明，告訴他們，如果西方文明自甘墮落，不斷自殘，有一日西方文明完成自殺過程，你們便要在中華文明或伊斯蘭文明二選其一。

拜登需處理內部撕裂 無暇擾港

這幾年，我們明顯看到，歐洲較傾向擁抱伊斯蘭文明，而經歷今次的美國大選，發現了美國大選，包括點票手法、主流傳媒對異見人士的處理，都滲入了濃厚的東方色彩，恍然明白中國官員強調中美關係那種「你中有我，我中有你」原來是這麼一回事。

因此，若然拜登真的當選，從錢的角度來看（更正確的說法是從有錢人的角度來看），香港資產在一段時間可謂奇貨可居。

首先，若拜登當選，縱使他什麼時候會撤銷對華關稅或科技制裁仍是未知之數，但只要市場聯想中美有得傾，在港上市的股份例如中芯國際（0981）和中興通訊（0763）一類股份就會被炒上，拜登1月才正式上台，即由現在到明年的1月20日，還有足足70多日，市場可以不斷炒上。

還有美國社會大撕裂，拜登也要花精力團結人民，美國政府或國會還有什麼精力再制裁香港？原本香港因「送中條例」引起的社會動盪，令不少外資考慮撤資，但現在發現原來天下烏鴉一樣黑，世界包括美國到處大亂，那就一動不如一靜，暫時留在香港觀望，雖然香港的地產價格也許受疫情影響，但最少不會因撤資撤僑雪上加霜。

侵叔翻盤非不可能 應預留一手

目前形勢，最少未來兩個月，港股表現應可勝過美股。當然，大家必須留意，美國大選是否真的出現舞弊，若然屬實，侵叔就有機會翻盤，情况又會180度改變過來。有人覺得侵叔翻盤不可思議，我只可以說，經過2020這一年，只差外星人侵略地球未發生，其他意想不到的事情都發生了，所有事情，還是留一手才好。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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