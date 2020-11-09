何濼生：租置計劃背離初心 反對重啟

公屋居民已享廉租 不應再獲「送錢」

我對租置計劃多年來仍甚有保留的原因，是它不但不公平，也背離了資助房屋的初心。

租置計劃之所以不公平，是因為它等同送錢給小部分原來的公屋居民， 但為什麼要給這些幸運兒送錢，而不向其他更有需要的人送錢 ？原來的公屋居民多年來已享受廉租，卻獲得「送錢」。

租住私樓和條件惡劣但租金昂貴的劏房的人士，不但不獲「送錢」，還因租置計劃的推出，反而要等更長的時間才能上樓。按今天房委會對於買租置計劃單位的資格規定，購買人的家庭入息、成員人數及自置物業狀况均無限制，但購買人必須是房委會公屋戶主或其他認可住客。

有業主3年帳面獲利177萬

租置計劃等同「送錢」，因為售價遠低於自由市場的市價。雖然要在自由市場沽售必須先補地價，業主也可以免補地價以高價賣給綠表客。

有李鄭屋邨單位業主於2015年5月份，透過租置計劃向房委會以35.5萬元購入貨尾單位。租置單位購入兩年後，可以於綠表第二市場上轉讓，最終於2017年8月以180萬元（未補地價）易手，呎價6498元，帳面獲利144.5萬元，單位升值4.1倍，大幅跑贏同期二手樓價指數CCL升約13%。

鼓勵「尋租」 加長輪候公屋時間

另將軍澳寶林邨寶泰樓中層2室，實用面積381平方呎，業主2014年以28萬元購入單位，2017年以205萬元（未補地價）易手，帳面升值177萬元，升幅達6倍。有網媒直稱：「近年資助房屋成為致富工具，不少人以超低首期入市、再以高價售出，獲利甚豐。」有業主於2013年以20.74萬元綠表價購入實用面積只有145方呎的觀塘翠屏北邨翠梓樓高層單位， 物業今年初以未補地價133萬元沽出，帳面賺約112.3萬元。

租置計劃背離了資助房屋的初心，因為它背棄了最有需要協助才能住得好一點的人。它吸引更多「尋租」（即搵「着數」） 的人去申請公屋，他們加入輪候，導致輪候時間更長。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]