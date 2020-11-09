何國良：存戶變成內銀「人質」？

首先，來襲的是全球最大集資額的IPO突然被暫停。由於整個集資上市過程已來到尾聲，這個突如其來的消息確實令不少人驚訝萬分。大家由最初的不相信，到後來從不同渠道確認消息，整件事情的過程叫人摸不着頭腦。當然，不少江湖傳聞之說此起彼落，眾說紛紜，但筆者傾向相信，今次事件是因為出現一些最新金融監管針對法規的要求，集資公司有義務和責任去增補一些未充分披露的潛在業務風險，以符合監管機構的要求，保障投資者。

螞蟻料因應新規增補風險披露

當然，也有人認為，是因為公司實際控制人的公開觀點，所以才掀起後來的天大風波。筆者當然並沒有這本事去理清背後的來龍去脈，但細聽馬雲先生的演講內容，我覺得當中確實有其啓發人心的內容。傳統銀行業的磚頭文化根深蒂固，在他們風險管理的系統資源上，只可以通過大量的資料收集，進行盡職調查（due diligence），以確保貸出去的款項，不會出現大規模的系統和專項風險，而且必須獲得抵押品去抵禦預見以外的風險。因此，在大多的情况下，銀行所冒的風險，與其從交易中獲得的利息回報率，銀行是長期佔了好處。這亦解釋了在上世紀世界經濟騰飛時，銀行業可以乘着風，成就了他們的千秋霸業。

銀行出問題 政府多無奈包底

當銀行業成了現代金融體制中，不可或缺的一個重要部分時，它的影響力就不止是單純一家銀行了。由於它們是接受存款公司，老百姓畢生的積蓄往往都存在他們那裏，所以每當銀行經營上出現問題，尤其是大型銀行，事件往往會演變成不再單單是經濟事件，而是社會事件，當地的政府，無論情不情願，都只可以利用公帑去處理事件，以免單一事件造成骨牌效應，造成更大的系統風險。正正因為這種經營利潤歸我，經營風險歸社會的不對稱，存戶慢慢變成銀行手上的人質般，又怎可能不叫我們去深思一下，現代的一整套金融系統體制，是否放諸四海皆準呢？現在社會流行顛覆（disruption），不少的行業出現利用科學技術，顛覆了原有產業的秩序，網上電商的出現，將原有的實體店打到焦頭爛額，大型商場/百貨經營者的苦况又有誰會理會呢？為什麼銀行業遇上這種「外行」帶來的顛覆時，系統上的監管機構都會紛紛跳出來呢？什麼時候可以釋放人質呀？

這周影響大市的當然還有美國選舉事件。雖然在事前，大家都有心理準備，事情會有戲劇性發展，但當中發展的峰迴路轉，亦有此其令人意想不到的情節，堪稱2020年「最佳電影」，今次，可能就連博彩公司也因此損手。而且市場反應更是有趣，起初當特朗普橫掃多個州分，並在搖擺州分顯著領先時，市場立時被拉高，特別是科技相關行業。但到後來，當郵寄選票開始更多被點算時，一個一個搖擺州分被翻盤後，市場並沒有被白宮主人可能改變這戲劇性發展而嚇倒，而且更上一層樓。可見近期看重的，並不是誰主白宮，更多是近期因選舉而產生的不確定性正逐步消除。不過，事情真的是否如現在市場走勢倒推般那麼順利，值得樂在市中的你思考一下。

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[何國良 基金看世界]