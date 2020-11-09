經濟
何國良 基金看世界

投資策略

何國良：存戶變成內銀「人質」？

【明報專訊】如果有本投資日記，剛過去的一周絕對有資格寫進日記簿內。

首先，來襲的是全球最大集資額的IPO突然被暫停。由於整個集資上市過程已來到尾聲，這個突如其來的消息確實令不少人驚訝萬分。大家由最初的不相信，到後來從不同渠道確認消息，整件事情的過程叫人摸不着頭腦。當然，不少江湖傳聞之說此起彼落，眾說紛紜，但筆者傾向相信，今次事件是因為出現一些最新金融監管針對法規的要求，集資公司有義務和責任去增補一些未充分披露的潛在業務風險，以符合監管機構的要求，保障投資者。

螞蟻料因應新規增補風險披露

當然，也有人認為，是因為公司實際控制人的公開觀點，所以才掀起後來的天大風波。筆者當然並沒有這本事去理清背後的來龍去脈，但細聽馬雲先生的演講內容，我覺得當中確實有其啓發人心的內容。傳統銀行業的磚頭文化根深蒂固，在他們風險管理的系統資源上，只可以通過大量的資料收集，進行盡職調查（due diligence），以確保貸出去的款項，不會出現大規模的系統和專項風險，而且必須獲得抵押品去抵禦預見以外的風險。因此，在大多的情况下，銀行所冒的風險，與其從交易中獲得的利息回報率，銀行是長期佔了好處。這亦解釋了在上世紀世界經濟騰飛時，銀行業可以乘着風，成就了他們的千秋霸業。

銀行出問題 政府多無奈包底

當銀行業成了現代金融體制中，不可或缺的一個重要部分時，它的影響力就不止是單純一家銀行了。由於它們是接受存款公司，老百姓畢生的積蓄往往都存在他們那裏，所以每當銀行經營上出現問題，尤其是大型銀行，事件往往會演變成不再單單是經濟事件，而是社會事件，當地的政府，無論情不情願，都只可以利用公帑去處理事件，以免單一事件造成骨牌效應，造成更大的系統風險。正正因為這種經營利潤歸我，經營風險歸社會的不對稱，存戶慢慢變成銀行手上的人質般，又怎可能不叫我們去深思一下，現代的一整套金融系統體制，是否放諸四海皆準呢？現在社會流行顛覆（disruption），不少的行業出現利用科學技術，顛覆了原有產業的秩序，網上電商的出現，將原有的實體店打到焦頭爛額，大型商場/百貨經營者的苦况又有誰會理會呢？為什麼銀行業遇上這種「外行」帶來的顛覆時，系統上的監管機構都會紛紛跳出來呢？什麼時候可以釋放人質呀？

這周影響大市的當然還有美國選舉事件。雖然在事前，大家都有心理準備，事情會有戲劇性發展，但當中發展的峰迴路轉，亦有此其令人意想不到的情節，堪稱2020年「最佳電影」，今次，可能就連博彩公司也因此損手。而且市場反應更是有趣，起初當特朗普橫掃多個州分，並在搖擺州分顯著領先時，市場立時被拉高，特別是科技相關行業。但到後來，當郵寄選票開始更多被點算時，一個一個搖擺州分被翻盤後，市場並沒有被白宮主人可能改變這戲劇性發展而嚇倒，而且更上一層樓。可見近期看重的，並不是誰主白宮，更多是近期因選舉而產生的不確定性正逐步消除。不過，事情真的是否如現在市場走勢倒推般那麼順利，值得樂在市中的你思考一下。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

上 / 下一篇新聞

按人流加減 尖東DFS續租低見207萬 較舊租劈七成 呎租低至36元
按人流加減 尖東DFS續租低見207萬 較舊租劈七成 呎租低至36元
幼園連環結業 念蘅舊址減租兩成
幼園連環結業 念蘅舊址減租兩成
Baleno短租亞皆老街舖王半年 月租僅15萬
Baleno短租亞皆老街舖王半年 月租僅15萬
一手周末沽488伙 柏傲莊II帝御‧星濤佔近九成 5個月最旺 重返第三波爆疫前水平
一手周末沽488伙 柏傲莊II帝御‧星濤佔近九成 5個月最旺 重返第三波爆疫前水平
十大屋苑周末15成交
十大屋苑周末15成交
美國財政部前副助理部長 曾與拜登共事 霸菱柯睿思：美大選後 中美明年迎蜜月期
美國財政部前副助理部長 曾與拜登共事 霸菱柯睿思：美大選後 中美明年迎蜜月期
倘疫情受控美元轉弱 資金重返亞洲
倘疫情受控美元轉弱 資金重返亞洲
民企之父張化橋：符監管要求後 螞蟻料再IPO
民企之父張化橋：符監管要求後 螞蟻料再IPO
新世界「養老旗艦」換血 佘雋知上月離任 前大摩高層入局
新世界「養老旗艦」換血 佘雋知上月離任 前大摩高層入局
仁山優社內地招兵買馬 搶攻大灣區醫養市場
仁山優社內地招兵買馬 搶攻大灣區醫養市場
恒大棄A股借殼上市 30億戰略投資將回購
恒大棄A股借殼上市 30億戰略投資將回購
黎嘉恩：政府應盡快立法處理企業拯救程序
黎嘉恩：政府應盡快立法處理企業拯救程序
光大永年與光行關連交易 計劃今年捲土重來
光大永年與光行關連交易 計劃今年捲土重來
投資者關係協會：疫下業界工作量不減反增
投資者關係協會：疫下業界工作量不減反增
雲頂「獻計」港府郵輪復航 台復航平均每程載1700人 載客5萬至今「零感染」
雲頂「獻計」港府郵輪復航 台復航平均每程載1700人 載客5萬至今「零感染」
深圳太子灣設郵輪碼頭 與港競爭亦可合作
深圳太子灣設郵輪碼頭 與港競爭亦可合作
「打工仔」精神健康調查 保柏：逾半中層現焦慮抑鬱
「打工仔」精神健康調查 保柏：逾半中層現焦慮抑鬱
鼎爺私房菜副線擬攻內地 港業主免底租招攬 CEO：審慎擴張
鼎爺私房菜副線擬攻內地 港業主免底租招攬 CEO：審慎擴張
鼎爺：掌廚「慘過做武打」
鼎爺：掌廚「慘過做武打」
擁D-mop等品牌 永嘉申分拆被拒
擁D-mop等品牌 永嘉申分拆被拒
桌上型電鍍機為創客產品鍍金
桌上型電鍍機為創客產品鍍金
付費回收電鍍液 用戶再光顧有優惠
付費回收電鍍液 用戶再光顧有優惠
張兆聰：傾國之力拓芯片 候低買中芯
張兆聰：傾國之力拓芯片 候低買中芯
李澄幸：舊樓善價而沽 好過與大業主糾纏
李澄幸：舊樓善價而沽 好過與大業主糾纏
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行升目標價 吉利購16418
金子：大行升目標價 吉利購16418
張兆聰：全球QE 美元弱利紫金
張兆聰：全球QE 美元弱利紫金
蔡金強：建制與反建制：美社會撕裂
蔡金強：建制與反建制：美社會撕裂
陳大為：全球化建制的暫時勝利（上）
陳大為：全球化建制的暫時勝利（上）
謝偉銓：疫情常態化對物業市場影響
謝偉銓：疫情常態化對物業市場影響
綠色炸彈來襲 各行稅貸大檢閱
綠色炸彈來襲 各行稅貸大檢閱
沈永年：封關大灣區置業陷阱（中）
沈永年：封關大灣區置業陷阱（中）
陸振輝：退休後七種方法活得精彩
陸振輝：退休後七種方法活得精彩
趙海珠：避險資產回升 金價或突破
趙海珠：避險資產回升 金價或突破
謝紹榮：成也馬雲 敗也馬雲？
謝紹榮：成也馬雲 敗也馬雲？
黃德几：客戶組合多元化 舜宇上望157元
黃德几：客戶組合多元化 舜宇上望157元
陸振球：美倘重新封城 SQUARE可吼
陸振球：美倘重新封城 SQUARE可吼
陸振球：美大印銀紙機會增 推升金價比特幣
陸振球：美大印銀紙機會增 推升金價比特幣
林少陽：流動性充裕 投資相對樂觀
林少陽：流動性充裕 投資相對樂觀
技術取勝：匯控形成上升軌
技術取勝：匯控形成上升軌
李聲揚：美大選帶來投資教訓
李聲揚：美大選帶來投資教訓
潘迪藍：中美科技戰 台灣成地緣政治熱點
潘迪藍：中美科技戰 台灣成地緣政治熱點
蘇沛豐：侵去登來 利中資電訊手機業
蘇沛豐：侵去登來 利中資電訊手機業
李順威：以中性策略組合應對波動巿
李順威：以中性策略組合應對波動巿
劉思明：港股宜一鼓作氣 華虹轉強可吸
劉思明：港股宜一鼓作氣 華虹轉強可吸
何啟聰：憧憬雙十一購物節 留意阿里京東購證
何啟聰：憧憬雙十一購物節 留意阿里京東購證
瑞銀亞洲：阿里巴巴博反彈 留意購證27659
瑞銀亞洲：阿里巴巴博反彈 留意購證27659
摩根大通亞洲：看好周四放榜 騰訊購17064
摩根大通亞洲：看好周四放榜 騰訊購17064
周顯：港虛擬資產交易發牌大落後
周顯：港虛擬資產交易發牌大落後
何濼生：租置計劃背離初心 反對重啟
何濼生：租置計劃背離初心 反對重啟
王弼：若拜登當選 香港奇貨可居
王弼：若拜登當選 香港奇貨可居
曾淵滄：拜登當選 中美會有蜜月期
曾淵滄：拜登當選 中美會有蜜月期
湯文亮：舞弊是選舉一部分
湯文亮：舞弊是選舉一部分
陳永傑：美財赤惡化 勢難加息
陳永傑：美財赤惡化 勢難加息
廖偉強：內循環足撐中港市場
廖偉強：內循環足撐中港市場
布少明：資金買「磚頭」 樓市有支持
布少明：資金買「磚頭」 樓市有支持
李志成：息低資金盛 港樓顯優勢
李志成：息低資金盛 港樓顯優勢
南津‧迎岸 迷你特色戶 享香港仔海景
南津‧迎岸 迷你特色戶 享香港仔海景
映灣園呎價險守萬元 逾兩年低
映灣園呎價險守萬元 逾兩年低
財經評論人曾志英：退休資產宜分散股匯金
財經評論人曾志英：退休資產宜分散股匯金