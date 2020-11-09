周顯：港虛擬資產交易發牌大落後

這當然是一件好事，皆因虛擬貨幣已經出現多年，而交易本就是無法禁止的既定事實。然而，為什麼在這麼多年之後，方才省悟，要發牌禁止，這種延遲，就不是好事了，恰好反映出現行監管機構的腐朽和不識市場，拖誤了香港金融的發展。

諮詢似順應美國需要 非為強化港金融制度

文件說，新法例的推行，是為了加強打擊洗黑錢和恐怖分子資金籌集，換言之，並非為了強化香港的金融制度。也許可以說，這其實只是順應美國的需要而做，而非為了令到香港的金融服務更有競爭力。這又一次旁證出，香港證監會的主力服務對象，是外國的利益，而非本港金融界。

發牌要求包括了，在港有固定營業地點，和不可從事坐盤交易。

很明顯，如果牌照者可以坐盤交易，就會淪為和倫敦金、炒外匯差不多，但這亦是公司的利潤所在，很多朋友在新加坡取得牌照後，在香港坐盤交易，已發了大財。如果連這也不准，相信經營者也很難有利可圖。

不過，正是道高一尺，魔高一丈，相信經營者可以想出方法，逃避法例。就我想到的，也許可以用另外一伙人，成立一些公司，作為客戶，同其他客戶對賭，也是變相的坐盤交易。諸如此類，魔鬼想出來的法子，可以無窮無盡。

[周顯 投資二三事]