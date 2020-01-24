摩根大通亞洲：看好周四放榜 騰訊購17064

騰訊上周五由高位略為回吐1%，已吸引資金部署好倉，當中以行使價700元以上、較短年期的條款較多資金留意，如騰訊購17064，行使價711.11元，實際槓桿逾10倍，2021年1月15日到期，較適合短線部署業績策略；相反，如認為騰訊或未必能守穩600元的話，做淡可留意騰訊沽11776，行使價515.15元，實際槓桿約8倍，2021年1月29日到期。

以上數據截至2020年6月11日收市

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