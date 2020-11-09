何啟聰：憧憬雙十一購物節 留意阿里京東購證

阿里再度捱沽，資金踴躍作好倉部署觀望反彈。看好可考慮阿里認購證29011，行使價350.2元，2021年3月到期，實際槓桿約7.4倍。相反看淡可留意阿里認沽證25757，行使價252.88元，2021年3月到期，實際槓桿約5.6倍。

同樣憧憬雙十一的京東（9618），上周五高位曾升近1%，再創364.2元的歷史新高，但及後略作調整，收市微跌不足1%。向上觀望再破頂的機會，支持或可上移至參考340元水平。看好可考慮京東認購證26562，行使價431.88元，2021年3月到期，實際槓桿約5.9倍。相反看淡可留意京東認沽證26564，行使價300元，2021年3月到期，實際槓桿約4.9倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]