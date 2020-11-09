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劉思明：港股宜一鼓作氣 華虹轉強可吸

【明報專訊】港股上周及時回升，展現強勁爆發力，短線宜一鼓作氣向上；不過，個股升勢過急，不宜高追，華虹半導體（1347）、中國燃氣（0384）溫和向好可以留意。

恒指上周高開後向上，周五曾高見25799點，收報25712點，全周升1605點或6.66%，國指升7.56%；大市上周日均成交1520億元，高於60天平均兩成。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率63比37，升逾3%佔上升股份兩成，跌逾3%佔一成半；事實上，上周踏入11月，大市連續5日升多跌少，上周升跌比93比7，幾是全面上升。

恒指不跌穿25400點 有機會上破25900點

走勢上，恒指7月初高位回落、9月底低位回升，直到上周，以反彈而言已經達標；下一步是行人止步，重新調整，抑或打破反彈格局，未來兩周將為關鍵。

兩關鍵位置分別為25400至25900點，小回不跌穿25400點，則有機會向上升破25900點，並料攀升突破7月高位26782點。但若回落失守25400點水平，可能完成反彈，重拾跌軌。

作為一個標準來看，不妨待升破26000點關口，或回調於25400點吸納，調整倉位。

從趨勢寬度可以看到市場處於修復過程，恒指國指成分股高於10天線、20天線及50天線比例，上周全線升穿五成處於強方水平，高於20天線、50天線比例分別升至近九成及七成，為7月初以來最高，強勢之餘也呈超買，留意短線調整的幅度可否保持強方水平。

30行業全線升 升勢全面

行業表現極為強勁，本報數據庫追蹤的30個行業，全線上升，有六成的升幅超過5%，汽車及相關升15%，其次家品及零售、金屬及礦石升11%、12%。另科技器材、博彩及消閒、內房及物管、航運物流升超過9%。

不過個別股份升勢太盡，如吉利（0175）、比亞迪股份（1211）一周分別升三成及兩成半，東風（0489）周五突然急升兩成半，全周升四成；安踏（2020）、海爾電器（1169）一周急升近兩成，現水平追入風險難控。

華虹形成上升通道

華虹、中燃氣在周五淡市獲買盤支持。華虹9月中旬跌至21.8元回升，反覆向上，形成上升通道，上周一度回落至通道底27.4元，守穩回升，周五買盤保持積極，升至通道頂部約34.5元，短線可候低於通道中軸約31元吸納，跌穿通道底約28元則先行離場。

早前提到內地寒冬提前來臨，步入冬季供暖氣期，燃氣股受到關注；燃氣股持續向好，新奧能源（2688）上周創新高，中燃氣走勢亦對辦，短線料可上試28.5元。

[劉思明 數據尋寶]

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