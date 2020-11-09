張兆聰：全球QE 美元弱利紫金

全球股市在總統選舉後漲幅驚人，很多樂觀的預期都反映了，到周末前應該獲利回吐。但港股偏強，美股也似乎拒絕回落。例如升勢最瘋狂的電動車股高位受阻，但也未見恐慌拋售。

比亞迪料進入交易型市况

以比亞迪（1211）為例，今年翻了幾番，200元關口得而復失，裂口高開後呈陰燭，最是嚇人。周五早市也見有一論獲利沽壓，但到182元便止步嘗試回升，最終收194元，僅跌1.62%。筆者不會說現價仍值博，但至少電動車股出現像中芯（0981）般的崩盤式下跌機會似乎有限，始終未來多年都會高速增長，下跌後總會有買盤。短線可看看182元和10天線的支持力度，又或者再試高位的話，能否站穩並再展升浪。筆者傾向仍可低吸，但直線上升的階段或已過，可能進入交易型市况。

總統選舉仍未有最終結果，但相信特朗普翻盤的機會有限。市場都假設選舉塵埃落定，股市能否破頂而上仍要觀察，但美元則有點大散的感覺。例如英國宣布加碼QE，英鎊也沒有下跌。一個原因，可能是此前傳出加碼達2000億英鎊，最終僅為1000億英鎊，但也跟歐洲央行以及聯儲局或在12月出手有關，全球都似乎在炒新一輪QE。回顧過去10多年，每當全球齊QE，美元都會頗弱，這也利好金價。

金價再現升浪存疑 金礦股強勢

走勢上，金價上周收1952美元，突破了1929美元，下一阻力是1980美元。由於實際債息沒有向下，金價是否再展升浪仍有疑問，但金礦股走勢很強，當中尤以紫金最佳。

集團首三季純利按年增長52.1%至45.72億元（人民幣‧下同），若扣除非經常損益，純利增長69.5%至46.66億元。公司首三季礦山產金按年增加0.2%至29,463千克，平均單價每克增加24.9%至362.24元，毛利率增加12.27個百分點至51.41%。礦山企業的綜合毛利率為47.27%，按年增3.7個百分點；前三季度綜合毛利率為11.48%，按年升0.14個百分點。

經營數據相當理想，與集團在金價低潮時不斷在全球收購有關。當時市場並不看好連串收購行動，但隨着金價起飛，多年的努力變成今天的巨大利好。現時紫金在12個國家投資開發礦業項目，佔集團利潤已超40%。當中最重頭的會是2019年底收購的哥倫比亞武里蒂卡（Buriticá）金礦。該項目預計2021年可年產9噸黃金，若金價維持在高位甚至進一步走高，集團明年盈利都有望大增。

待紫金股價稍回順 趁機收集

走勢上，紫金升勢太強，已突破周線圖保歷加通道頂部，現處於約6.5元。以往出現這個走勢後，都會回調重返通道內。若能稍為回順，已可趁機收集。

[張兆聰 還看今朝]