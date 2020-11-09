蘇沛豐：侵去登來 利中資電訊手機業

小米（1810）上周在北京舉行2020年「小米開發者大會」，比亞迪電子（0285）的CEO王念強亦有出席作專題演講，重申未來數年與小米在各項業務的策略性合作，為消費者帶來更多好產品。同時，比亞迪電子連續四年蟬聯小米的「最佳戰略合作伙伴獎」。

比亞迪電子中線目標50元

比亞迪電子主要從事手機外殼生產及組裝服務，今年初疫情爆發後更生產口罩，帶來額外盈利增長。我們的行業分析員認為，與小米加強合作，將會令小米於明年成為比亞迪電子之第二大客戶，佔後者之銷售19%，較今年之約9%大幅增長（金額料按年升近3倍），可彌補華為減少了的訂單。

比亞迪電子明年之最大客戶料為蘋果，我們估計來自蘋果的收入明年大升2.8倍，2022年再升約3成，受惠蘋果加快分散供應商的策略，令比亞迪電子於蘋果產業鏈之市佔率上升，包括iPhone和Apple Watch之陶瓷產品，並料獲得iPad金屬外殼和屏幕玻璃訂單。公司早前公布第三季業績不俗，營業額和純利分別按年升33%和312%。現時股價相當於11.8倍21年預測市盈率，在盈利增長周期中不算高。股價由上個月高位回落兩成，可趁機吸納，中線目標50元。潛在催化劑包括更快的市佔率提升、口罩業務強勁增長、小米和蘋果推新產品。

(筆者為證監會持牌人 沒持有上述股份)

招銀國際證券或其關聯機構曾在過去12個月內與本文內所提及發行人有投資銀行業務的關係

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]