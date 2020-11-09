經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

李聲揚：美大選帶來投資教訓

【明報專訊】完稿之時（香港時間星期六黃昏），仍然未有美國大選結果。但相信拜登當上總統的機會應極大。至於打後會否有「失信選舉人」（臨陣不按該州選民意願投票，理論上可行，十分兒嬉），以及特朗普會否不停要求重驗，死不認輸，則是另一回事。

但小弟傾向樂觀地認為，以上情景出現機會很細。特朗普固然貪戀權力（誰不是？）也可能害怕被清算，但值得留意的是共和黨人近日和他保持距離。原因也很合理：特朗普只是政治投機者，和傳統的共和黨人價值並不完全相符。况且特朗普選情遠較預期好，「特朗普主義」大有市場，4年後再選未必無機會。政客看的是大局，不值得為一次選舉賠上未來十年廿年名聲。特別是如果拜登拿下內華達、喬治亞及賓夕凡尼亞州，普選票又遠勝於特朗普，就會和2000年布殊戈爾的惡鬥有點距離（當年兩人在佛羅里達只差幾千票，而全國普選票也只差50萬票）。

非些微差距 特朗普料難翻盤

政治說完，談談投資。一如以往的大事件，投資者在今次總統大選，可以學到幾個教訓。

第一，「最危險的地方就是最安全的地方」。股市天生就有這種特性。星期三部分州選舉結果出台，拜登選情遠較預期差，但大市相當平靜，波幅比平日仍低。事實也不難理解，人人都一早做好防風措施，自然平安。2016年則是普遍預期特朗普只是小丑陪跑，結果爆冷跑出，市場才反應激烈。

科技股大升 股市不跟常理走

第二，股市真的不跟常理。到拜登的郵寄票帶領選情從後再趕上市，美股港股升個不停，特別是科技股。這就奇怪了，明明特朗普似乎不認輸，糾纏到底，到周末仍未有確定結果，「市場最害怕不確定」。為何股市升個不停？

而且預期中的「藍潮」沒有出現，即使拜登成功當上總統，面對的也是由共和黨控制的參議院，必定拖他後腿。事前大家（包括小弟）都認為這不利於推出刺激方案（事實也是），那為何科技股勁升？市場評論說，是因為拜登會被拖後腿，所以不易通過他心中「左翼」的方案，包括加稅以及對付科企反競爭等。咁都得？聽落十分「屈機」，控制國會又是有利股市，控制不了又有另一說法。但股市往往如此。投資者能做的，是不要輕易受消息影響，減倉可以但不要清倉，加倉可以但不要借貸。Stay in market！

個股有可為 「制裁股」翻生

第三，個股出擊仍有可為。大市走向和預期不太一樣，但部分個股則仍有路可捉，證明「股票癮大」的投資者應選擇個股出擊。看看太陽能股，人人知道是Biden Trade，星期三急跌，星期四急彈，完全跟足拜登選情。另外，「制裁股」中興（0763），人民幣股如內房等等，也是如此。美股方面，私營監獄股（GEO、CXW）是Trump Trade，近日逆市大跌。這些股票，都是上星期本欄已提及，完全依照選情而行。但當然炒個股投資者要十分貼市，若沒有閒情則應買ETF。

民調學者再次失準成輸家

第四，民調及學者是大輸家。星期三晚飯小弟在社交網打卡，「拜登當選食這個」。朋友問若特朗普當選呢？小弟回答「食眼鏡碎」。上期本欄寫明「拜登料贏　關鍵國會」，但人貴自知，即使最後拜登當選，小弟也不會自吹自擂。固然「贏一票也是贏」，但小弟依書直說，引述民調和眾統計學者的統計模型，預期拜登可以輕鬆取勝，結果選情是異常激烈。2016的教訓太深刻，眾人今年大選前都質疑「民調都好信？」民調和學者們堅持「今次不同」、「已改善」，但明顯今次表現仍未能讓人滿意。特朗普守住佛羅里達，在俄亥俄也大勝。《經濟學人》已率先承認統計模型表現不理想，大幅低估了特朗普支持者，仍要改善。但4年後恐怕沒有太多人再會認真看待民調和學者。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

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