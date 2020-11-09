經濟
林少陽 細味投資

投資策略

林少陽：流動性充裕 投資相對樂觀

【明報專訊】美國大選一如本欄所料，選情並不如民調機構事前預測般一面倒。特朗普在多個民調機構視為「旗鼓相當」的州份勝出，惟在傾向拜登的州份則未能扭轉敗局。如無意外，拜登最終還是以些微優勢當選，惟事前很多投資者預期中的民主黨橫掃參眾兩院，按已知點票結果顯示，最終成真的機會不大。

即使選情看似相當吃緊，特朗普一方亦一如部分看淡後市者所料，揚言將訴諸法律行動，甚至以非常手段保住「皇位」，全球市場對美國的民主制度還是決定投以信任的一票，相信今次政權移交即使經過一番折騰，最終還將會順利完成交接，主要金融資產在紛擾的市場噪音之下，最終還是過了一個表現異常亮麗的一周。

投資界率先對新冠病毒「免疫」

展望今年餘下時間，隨着美國大選的不明朗因素逐漸消除，新冠肺炎疫情的二次大爆發，亦已經不能打擊投資者對明年疫苗成功推出市場，疫情有望逐步受控的信心，如無意外，今年環球股市將以接近全年高位作結。

過去的周末，北半球剛過了立冬，亦預示2021年的即將到臨。假如今年是全球疫情大流行、經濟大衰退的一年，那麼明年會否就是疫情開始受控，經濟重新回復正軌的一年呢？

無可否認，疫情至今還是充滿變數，但是有一點幾乎可以肯定的，就是市場對疫情的負面消息，已開始免疫了，從這一點來說，英國首相約翰遜及美國總統特朗普是對的，投資界確實已出現了另類的「群體免疫」。基於這個判斷，我們幾可肯定，2021年的市場低位，是幾乎不可能跌返今年3月下旬的前低點。

考慮到市場極之充裕的資金流動性，本欄還是較為傾向採取相對樂觀的投資部署。雖然我們的核心持股還是大概率維持目前超配科技及醫護兩大行業，但是在找到足夠的證據支持企業、行業將由谷底反彈的情况下，我們將樂於逐步將部分今年獲取厚利的倉位，轉移至有機會受惠經濟由谷底復蘇的股份。考慮到銀行、保險、基建、公用等行業太過受宏觀政策所左右，而我們有自知之明，對國家政策方向敏感度不足，我們仍然不大可能慷客戶之慨，去支持國家的經濟建設，這些高尚情操的慈善行為，最好還是由客戶自行決定好了。

投資重選股而非猜測政局發展

剔除以上我們自問沒有研究優勢的行業之後，剩下可以投資的行業，主要集中於可選消費（如白酒、服裝零售、化妝品、珠寶零售、旅遊、教育等）、倉儲運輸（除了受惠全球經濟復蘇，同時受惠電商需求持續增長），以及個別受惠於餐飲市場復蘇的消費必需品（調味料、餐飲配料），以及可能因應全球量寬及工廠全面復工而受惠的貴金屬、化工原料、機械供應商等。

雖然不少領先大市的股份，自3月底以來累積了極之可觀的升幅，可是整體大市其實估值是極其兩極化。個人的觀感是每一刻的市場估值，其實都有一定的合理性，沒所謂的偏高或偏低。展望明年，投資回報的重點，還是在於選股，而非猜測中美的政策發展，或是大市的方向。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

上 / 下一篇新聞

按人流加減 尖東DFS續租低見207萬 較舊租劈七成 呎租低至36元
按人流加減 尖東DFS續租低見207萬 較舊租劈七成 呎租低至36元
幼園連環結業 念蘅舊址減租兩成
幼園連環結業 念蘅舊址減租兩成
Baleno短租亞皆老街舖王半年 月租僅15萬
Baleno短租亞皆老街舖王半年 月租僅15萬
一手周末沽488伙 柏傲莊II帝御‧星濤佔近九成 5個月最旺 重返第三波爆疫前水平
一手周末沽488伙 柏傲莊II帝御‧星濤佔近九成 5個月最旺 重返第三波爆疫前水平
十大屋苑周末15成交
十大屋苑周末15成交
美國財政部前副助理部長 曾與拜登共事 霸菱柯睿思：美大選後 中美明年迎蜜月期
美國財政部前副助理部長 曾與拜登共事 霸菱柯睿思：美大選後 中美明年迎蜜月期
倘疫情受控美元轉弱 資金重返亞洲
倘疫情受控美元轉弱 資金重返亞洲
民企之父張化橋：符監管要求後 螞蟻料再IPO
民企之父張化橋：符監管要求後 螞蟻料再IPO
新世界「養老旗艦」換血 佘雋知上月離任 前大摩高層入局
新世界「養老旗艦」換血 佘雋知上月離任 前大摩高層入局
仁山優社內地招兵買馬 搶攻大灣區醫養市場
仁山優社內地招兵買馬 搶攻大灣區醫養市場
恒大棄A股借殼上市 30億戰略投資將回購
恒大棄A股借殼上市 30億戰略投資將回購
黎嘉恩：政府應盡快立法處理企業拯救程序
黎嘉恩：政府應盡快立法處理企業拯救程序
光大永年與光行關連交易 計劃今年捲土重來
光大永年與光行關連交易 計劃今年捲土重來
投資者關係協會：疫下業界工作量不減反增
投資者關係協會：疫下業界工作量不減反增
雲頂「獻計」港府郵輪復航 台復航平均每程載1700人 載客5萬至今「零感染」
雲頂「獻計」港府郵輪復航 台復航平均每程載1700人 載客5萬至今「零感染」
深圳太子灣設郵輪碼頭 與港競爭亦可合作
深圳太子灣設郵輪碼頭 與港競爭亦可合作
「打工仔」精神健康調查 保柏：逾半中層現焦慮抑鬱
「打工仔」精神健康調查 保柏：逾半中層現焦慮抑鬱
鼎爺私房菜副線擬攻內地 港業主免底租招攬 CEO：審慎擴張
鼎爺私房菜副線擬攻內地 港業主免底租招攬 CEO：審慎擴張
鼎爺：掌廚「慘過做武打」
鼎爺：掌廚「慘過做武打」
擁D-mop等品牌 永嘉申分拆被拒
擁D-mop等品牌 永嘉申分拆被拒
桌上型電鍍機為創客產品鍍金
桌上型電鍍機為創客產品鍍金
付費回收電鍍液 用戶再光顧有優惠
付費回收電鍍液 用戶再光顧有優惠
張兆聰：傾國之力拓芯片 候低買中芯
張兆聰：傾國之力拓芯片 候低買中芯
李澄幸：舊樓善價而沽 好過與大業主糾纏
李澄幸：舊樓善價而沽 好過與大業主糾纏
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行升目標價 吉利購16418
金子：大行升目標價 吉利購16418
張兆聰：全球QE 美元弱利紫金
張兆聰：全球QE 美元弱利紫金
蔡金強：建制與反建制：美社會撕裂
蔡金強：建制與反建制：美社會撕裂
陳大為：全球化建制的暫時勝利（上）
陳大為：全球化建制的暫時勝利（上）
謝偉銓：疫情常態化對物業市場影響
謝偉銓：疫情常態化對物業市場影響
綠色炸彈來襲 各行稅貸大檢閱
綠色炸彈來襲 各行稅貸大檢閱
沈永年：封關大灣區置業陷阱（中）
沈永年：封關大灣區置業陷阱（中）
陸振輝：退休後七種方法活得精彩
陸振輝：退休後七種方法活得精彩
趙海珠：避險資產回升 金價或突破
趙海珠：避險資產回升 金價或突破
謝紹榮：成也馬雲 敗也馬雲？
謝紹榮：成也馬雲 敗也馬雲？
黃德几：客戶組合多元化 舜宇上望157元
黃德几：客戶組合多元化 舜宇上望157元
陸振球：美倘重新封城 SQUARE可吼
陸振球：美倘重新封城 SQUARE可吼
陸振球：美大印銀紙機會增 推升金價比特幣
陸振球：美大印銀紙機會增 推升金價比特幣
技術取勝：匯控形成上升軌
技術取勝：匯控形成上升軌
李聲揚：美大選帶來投資教訓
李聲揚：美大選帶來投資教訓
潘迪藍：中美科技戰 台灣成地緣政治熱點
潘迪藍：中美科技戰 台灣成地緣政治熱點
蘇沛豐：侵去登來 利中資電訊手機業
蘇沛豐：侵去登來 利中資電訊手機業
李順威：以中性策略組合應對波動巿
李順威：以中性策略組合應對波動巿
劉思明：港股宜一鼓作氣 華虹轉強可吸
劉思明：港股宜一鼓作氣 華虹轉強可吸
何啟聰：憧憬雙十一購物節 留意阿里京東購證
何啟聰：憧憬雙十一購物節 留意阿里京東購證
瑞銀亞洲：阿里巴巴博反彈 留意購證27659
瑞銀亞洲：阿里巴巴博反彈 留意購證27659
摩根大通亞洲：看好周四放榜 騰訊購17064
摩根大通亞洲：看好周四放榜 騰訊購17064
周顯：港虛擬資產交易發牌大落後
周顯：港虛擬資產交易發牌大落後
何國良：存戶變成內銀「人質」？
何國良：存戶變成內銀「人質」？
何濼生：租置計劃背離初心 反對重啟
何濼生：租置計劃背離初心 反對重啟
王弼：若拜登當選 香港奇貨可居
王弼：若拜登當選 香港奇貨可居
曾淵滄：拜登當選 中美會有蜜月期
曾淵滄：拜登當選 中美會有蜜月期
湯文亮：舞弊是選舉一部分
湯文亮：舞弊是選舉一部分
陳永傑：美財赤惡化 勢難加息
陳永傑：美財赤惡化 勢難加息
廖偉強：內循環足撐中港市場
廖偉強：內循環足撐中港市場
布少明：資金買「磚頭」 樓市有支持
布少明：資金買「磚頭」 樓市有支持
李志成：息低資金盛 港樓顯優勢
李志成：息低資金盛 港樓顯優勢
南津‧迎岸 迷你特色戶 享香港仔海景
南津‧迎岸 迷你特色戶 享香港仔海景
映灣園呎價險守萬元 逾兩年低
映灣園呎價險守萬元 逾兩年低
財經評論人曾志英：退休資產宜分散股匯金
財經評論人曾志英：退休資產宜分散股匯金