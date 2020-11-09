林少陽：流動性充裕 投資相對樂觀

即使選情看似相當吃緊，特朗普一方亦一如部分看淡後市者所料，揚言將訴諸法律行動，甚至以非常手段保住「皇位」，全球市場對美國的民主制度還是決定投以信任的一票，相信今次政權移交即使經過一番折騰，最終還將會順利完成交接，主要金融資產在紛擾的市場噪音之下，最終還是過了一個表現異常亮麗的一周。

投資界率先對新冠病毒「免疫」

展望今年餘下時間，隨着美國大選的不明朗因素逐漸消除，新冠肺炎疫情的二次大爆發，亦已經不能打擊投資者對明年疫苗成功推出市場，疫情有望逐步受控的信心，如無意外，今年環球股市將以接近全年高位作結。

過去的周末，北半球剛過了立冬，亦預示2021年的即將到臨。假如今年是全球疫情大流行、經濟大衰退的一年，那麼明年會否就是疫情開始受控，經濟重新回復正軌的一年呢？

無可否認，疫情至今還是充滿變數，但是有一點幾乎可以肯定的，就是市場對疫情的負面消息，已開始免疫了，從這一點來說，英國首相約翰遜及美國總統特朗普是對的，投資界確實已出現了另類的「群體免疫」。基於這個判斷，我們幾可肯定，2021年的市場低位，是幾乎不可能跌返今年3月下旬的前低點。

考慮到市場極之充裕的資金流動性，本欄還是較為傾向採取相對樂觀的投資部署。雖然我們的核心持股還是大概率維持目前超配科技及醫護兩大行業，但是在找到足夠的證據支持企業、行業將由谷底反彈的情况下，我們將樂於逐步將部分今年獲取厚利的倉位，轉移至有機會受惠經濟由谷底復蘇的股份。考慮到銀行、保險、基建、公用等行業太過受宏觀政策所左右，而我們有自知之明，對國家政策方向敏感度不足，我們仍然不大可能慷客戶之慨，去支持國家的經濟建設，這些高尚情操的慈善行為，最好還是由客戶自行決定好了。

投資重選股而非猜測政局發展

剔除以上我們自問沒有研究優勢的行業之後，剩下可以投資的行業，主要集中於可選消費（如白酒、服裝零售、化妝品、珠寶零售、旅遊、教育等）、倉儲運輸（除了受惠全球經濟復蘇，同時受惠電商需求持續增長），以及個別受惠於餐飲市場復蘇的消費必需品（調味料、餐飲配料），以及可能因應全球量寬及工廠全面復工而受惠的貴金屬、化工原料、機械供應商等。

雖然不少領先大市的股份，自3月底以來累積了極之可觀的升幅，可是整體大市其實估值是極其兩極化。個人的觀感是每一刻的市場估值，其實都有一定的合理性，沒所謂的偏高或偏低。展望明年，投資回報的重點，還是在於選股，而非猜測中美的政策發展，或是大市的方向。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]