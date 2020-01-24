陸振球：美倘重新封城 SQUARE可吼

事實上，筆者朋友在大選之前的前周五已入巿，工具是具有3倍槓桿的道指ETF（UDOW），結果在上周四已賺得約20%的升幅，朋友的入巿理由很簡單，就是今次美國大選誰勝誰負，意外程度肯定遠低4年前特朗普勝了希拉里，但之前一個多星期美股已率先明顯調整，估計是有投資者減倉降低風險，則最後那一位當選，其實進一步的衝擊已相當有限，而道指在大選前的周五出現了十字星形態，買上便具有較大的值博率。

大選下新冠確診創新高

諷刺的是，隨着美國大選進行，美國的新冠肺炎感染數字也創了單日超過13萬宗的新高（見圖1），或也反映香港早前以疫情停了立法會選舉屬於正確？而若拜登當選，似乎會有機會推出較強硬的封城或控疫措施，這固然較為人道，但也可能短期不利美國經濟，而人始終是要吃飯的，在封城下，電子商貿會更興旺，大家便可留意SQUARE（SQ）這隻美股。

SQUARE雖超買 上升動力足

SQUARE除了支援小型商戶的電子支付，更涉及幫助開設初企，以至提供例如支薪、市場營銷、網站設計，甚至是企業貸款等服務，大行花旗剛調高該股的投資評級，令到SQUARE上周五以大陽燭出現裂口急升逾13%並創了新高（見圖2）。技術上，SQUARE之前曾稍稍跌破下降軌，但之後重返其上，而9RSI也由低於30回升其上出現挾淡，上周五更升穿70顯示有進一步上升動力。

[陸振球 投資超限戰]