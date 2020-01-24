黃德几：客戶組合多元化 舜宇上望157元

今年9月手機鏡頭出貨1.68億件，按年增15.5%，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升。手機攝像模組出貨量為5896.1萬件，按年增加21.9%，惟按月下跌2.9%。至於車載鏡頭方面，隨着半自動以及全自動駕駛技術不斷發展，高級駕駛輔助系統（ADAS）的滲透率繼續快速提升，預料對鏡頭的需求有增無減。集團的車載鏡頭9月份的出貨量為637.2萬件，按月和按年分別上升17.7%和32%，主要是因為受海外疫情影響減少。

不跌穿130元 續持有

今年上半年，集團的營業額188.64億元人民幣，按年上升21.1%，純利升22.2%至17.49億元人民幣，毛利率按年上升1.1個百分點至19.5%。集團積極加大研發，提升產品組合。2020年上半年，集團的研發開支按年增加29.2%至10.68億元，佔期內收入的5.7%。期內，集團的多款高規格產品已實現量產，包括4,400萬像素超小頭部自動對焦手機鏡頭、超小頭部（頭部尺寸為1.74mm）手機鏡頭、10倍光學變焦手機鏡頭及3cm專業微距手機鏡頭。

走勢上，自9月起形成上升軌，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低140元以下吸納，中線上望157元，不跌穿130元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]