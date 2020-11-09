謝紹榮：成也馬雲 敗也馬雲？

【明報專訊】螞蟻集團上市「出閘脫脚」，就此市場傳聞多多，當中以馬雲口舌招尤版本最甚囂塵上。筆者沒法窺探內地四大監管機構所思所想，所以也不知道監管當局何以突然以保障廣大投資者利益為由而暫緩螞蟻集團上市。
眾多傳言中，坊間大多數人都是猜，導火線為馬雲於10月下旬出席上海金融峰會時，揶揄「中國不是金融系統型風險，因為中國金融基本上沒有系統，而是中國缺乏金融系統的風險。」結果其出位言論得罪了內地監管機構，惹來反彈，令螞蟻集團上市受阻。
雖然如此戲劇性事情在香港並不常見，但回溯過去香港歷史，的確也有公司在新股認購階段暫緩上市計劃例子，比較出名的要數到當年「領匯」（即今天「領展」，0823），也是在「臨門一腳」被喊停，事隔多年，應該仍有不少香港市民保存着當日作廢的實體領匯股票留念。筆者不能斷定馬雲演講是否今次事件的罪魁禍首，畢竟螞蟻集團上市所牽涉利益甚廣，有什麼不為人知隱藏原因也說不定。不過，筆者確實有興趣想知道為何馬雲出言不遜，其動機是純粹語不驚人死不休，抑或預先嗅到四大監管機構將會有所舉動呢？
事有湊巧，中國銀保監會、中國人民銀行於11月2日公開發表了關於《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。面對金融科技推陳出新，監管方法確實也需與時並進。至於監管機構是否立心針對馬雲，大家便必須先對螞蟻集團發展史，以及其業務有了基本理解，才可進一步推斷。
眾所周知，阿里巴巴（9988）靠「淘寶」起家，而淘寶網支付系統「支付寶」便應運而生。鳳凰無寶處不落，馬雲深明支付寶發展潛力，隨後便把支付寶從淘寶網獨立出來。支付寶用戶者眾，業務由最初支援網購付款，漸漸變得多元化。公司於2014年改名，簡稱「螞蟻金服」以便集中發展數碼金融產業。2015年推出「芝麻信用」，運用大數據及雲計算技術呈現個人信用狀况，與其他銀行合作，拓展借貸業務，當中「花唄」和「借唄」是螞蟻集團現時盈利能力最強業務；及後集團更涉足保險業，全力開拓個人理財業務，並以人工智能、區塊鏈等金融科技作為研發核心。
螞蟻主力「轉手生意」
以傳統金融機構方式監管不對稱
按以上簡介，如果監管方照辦煮碗以規範傳統金融機構方式，即着重集團償付能力、流動性資本充足率等要求去監管螞蟻集團的話，似乎不太對稱，皆因螞蟻集團所提供的金融中介業務，不少屬於「轉手生意」，大多以大數據科技評估客戶信用，從而降低業務風險，隨後再分承、轉移風險到其他金融機構。
平心而論，政府制定法例規管涉及大眾利益的金融機構並無不妥，惟難得中國在金融科技方面有如此標誌性公司手執業界牛耳，何不來個順水推舟，上市後才因事制宜呢？
跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者