謝紹榮：成也馬雲 敗也馬雲？

眾多傳言中，坊間大多數人都是猜，導火線為馬雲於10月下旬出席上海金融峰會時，揶揄「中國不是金融系統型風險，因為中國金融基本上沒有系統，而是中國缺乏金融系統的風險。」結果其出位言論得罪了內地監管機構，惹來反彈，令螞蟻集團上市受阻。

雖然如此戲劇性事情在香港並不常見，但回溯過去香港歷史，的確也有公司在新股認購階段暫緩上市計劃例子，比較出名的要數到當年「領匯」（即今天「領展」，0823），也是在「臨門一腳」被喊停，事隔多年，應該仍有不少香港市民保存着當日作廢的實體領匯股票留念。筆者不能斷定馬雲演講是否今次事件的罪魁禍首，畢竟螞蟻集團上市所牽涉利益甚廣，有什麼不為人知隱藏原因也說不定。不過，筆者確實有興趣想知道為何馬雲出言不遜，其動機是純粹語不驚人死不休，抑或預先嗅到四大監管機構將會有所舉動呢？

事有湊巧，中國銀保監會、中國人民銀行於11月2日公開發表了關於《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。面對金融科技推陳出新，監管方法確實也需與時並進。至於監管機構是否立心針對馬雲，大家便必須先對螞蟻集團發展史，以及其業務有了基本理解，才可進一步推斷。

眾所周知，阿里巴巴（9988）靠「淘寶」起家，而淘寶網支付系統「支付寶」便應運而生。鳳凰無寶處不落，馬雲深明支付寶發展潛力，隨後便把支付寶從淘寶網獨立出來。支付寶用戶者眾，業務由最初支援網購付款，漸漸變得多元化。公司於2014年改名，簡稱「螞蟻金服」以便集中發展數碼金融產業。2015年推出「芝麻信用」，運用大數據及雲計算技術呈現個人信用狀况，與其他銀行合作，拓展借貸業務，當中「花唄」和「借唄」是螞蟻集團現時盈利能力最強業務；及後集團更涉足保險業，全力開拓個人理財業務，並以人工智能、區塊鏈等金融科技作為研發核心。

螞蟻主力「轉手生意」

以傳統金融機構方式監管不對稱

按以上簡介，如果監管方照辦煮碗以規範傳統金融機構方式，即着重集團償付能力、流動性資本充足率等要求去監管螞蟻集團的話，似乎不太對稱，皆因螞蟻集團所提供的金融中介業務，不少屬於「轉手生意」，大多以大數據科技評估客戶信用，從而降低業務風險，隨後再分承、轉移風險到其他金融機構。

平心而論，政府制定法例規管涉及大眾利益的金融機構並無不妥，惟難得中國在金融科技方面有如此標誌性公司手執業界牛耳，何不來個順水推舟，上市後才因事制宜呢？

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]