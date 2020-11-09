趙海珠：避險資產回升 金價或突破

美元向下趨勢不變 趁反彈沽貨

美匯指數過去一周的走勢反覆，指數處於93至94之間窄幅上落，本行認為政治的不確定不完全是導致美元下跌的主要因素，如上周所述，從歷史顯示無論是否大選年，美元在11月及12月的走勢均較為疲弱，技術走勢是目前美元是否會從窄幅上落進入這個跌勢的較好指標。

不過，短線而言，渣打認為美元不單止會因為市場上美元短倉的增加而令其走勢有機會顯著反彈，拜登或特朗普當選新總統，在貿易及外交政策方面或會帶來不同景象，亦有機會對美元起到提振作用。但渣打仍然預期美元在2021年將會下跌，渣打亦預期美國聯儲局將會在貨幣政策，以及全球金融體系中的美元供應上，繼續維持寬鬆立場；在這個情况下，將會阻止美元顯著反彈，同時鼓勵美元繼續下行，故這段期間內美元的任何反彈都能為投資者提供沽出的機會。

經過3個月的整固後，金價近日升破牢固的阻力升至1935美元附近，或是一個有力向上突破的信號。若金價能夠升穿1975美元阻力，或暗示走勢有能力重新測試早前高位2072美元水平。隨着美國聯儲局的財政刺激措施將會縮減或延遲，市場預期未來幾個月內或將有貨幣政策出台來支持經濟。

渣打認為現時的低息環境，再加上大選的不確定因素，都支持黃金作為避險資產角色的走勢。除了金價外，近日美元兌日圓亦下跌至7個月低位103.50以下，若匯價失守103.25支持的話，或有機會再下試3月低位101.15，以及心理關口100水平。

歐元英鎊澳元黃金 長線續看好

短線避險資產及貨幣受惠於市場不確定因素，長線渣打繼續看好歐元、英鎊、澳元及黃金的走勢。歐元兌美元上周一度升至1.1850，若匯價能突破1.1880阻力的話，或暗示匯價正發揮其向上的動力，有機會挑戰9月高位1.2010及技術阻力1.2100水平，渣打對歐元兌美元的12個月目標為1.25。相反，若匯價跌破1.1600的話，或有機會下試1.1420至1.1480。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]