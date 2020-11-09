陸振輝：退休後七種方法活得精彩

【明報專訊】作為一個退休者，要活得精彩、要活得愜意，原來歸根結柢，都在於一個「忙」字！
「忙」並不是要營營役役，而是要令生活張弛有道，從而令心理和生理都有所寄託，避免進入枯寂與無聊的怪圈。
那怎樣才能讓自己忙起來？以下就是一些建議：
1. 按時早起：有活力的退休者幾乎沒有人會睡懶覺，生活方式極其規律和井井有條；
2. 常出門走走：天天悶在家裏，心中一定會煩惱叢生。想要過得開心，不如常常出門走走透透氣；
3. 多參加一些社區活動：讓自己的腦子動起來，讓生活充實起來。有目標、有規劃地過自己的日子；
4. 注重日常儀表：當你穿着得體，整個人都顯得精神飽滿和自信，看起來會比實際年齡年輕得多；
5. 堅持讀書和旅行：讀書開闊心胸、旅行擴展眼界。喜歡讀書和旅行的人，對任何事情都有自己的見解，自然會神采飛揚，洋溢着青春的活力；
6. 堅持運動：身體健康是保持年輕的基礎，堅持運動就會由內而外散發出活力；
7. 保持年輕心態：退休者也許眼角眉梢有皺紋，但更讓別人看到的是神采奕奕的面容和熱愛生活的精神狀態。
當「忙」了起來，生活就會充實了，整個人就會變得更年輕，那就更可以在忙碌中學習、在忙碌中偷閒、在忙碌中快樂了。
《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者