陸振輝：退休後七種方法活得精彩

「忙」並不是要營營役役，而是要令生活張弛有道，從而令心理和生理都有所寄託，避免進入枯寂與無聊的怪圈。

那怎樣才能讓自己忙起來？以下就是一些建議：

1. 按時早起：有活力的退休者幾乎沒有人會睡懶覺，生活方式極其規律和井井有條；

2. 常出門走走：天天悶在家裏，心中一定會煩惱叢生。想要過得開心，不如常常出門走走透透氣；

3. 多參加一些社區活動：讓自己的腦子動起來，讓生活充實起來。有目標、有規劃地過自己的日子；

4. 注重日常儀表：當你穿着得體，整個人都顯得精神飽滿和自信，看起來會比實際年齡年輕得多；

5. 堅持讀書和旅行：讀書開闊心胸、旅行擴展眼界。喜歡讀書和旅行的人，對任何事情都有自己的見解，自然會神采飛揚，洋溢着青春的活力；

6. 堅持運動：身體健康是保持年輕的基礎，堅持運動就會由內而外散發出活力；

7. 保持年輕心態：退休者也許眼角眉梢有皺紋，但更讓別人看到的是神采奕奕的面容和熱愛生活的精神狀態。

當「忙」了起來，生活就會充實了，整個人就會變得更年輕，那就更可以在忙碌中學習、在忙碌中偷閒、在忙碌中快樂了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]