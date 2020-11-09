經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：封關大灣區置業陷阱（中）

【明報專訊】現時由香港往返內地仍需接受14天隔離檢疫，港人難以親身到內地買樓，令封關期間北上置業的難度大增。這段期間，港人於內地購房的方式跟以往大為不同，除了適應新政策外，也要當心墮入封關期間的置業陷阱，甚至被不法之徒利用，招致損失。上次提到，即使只是在網上提供簡單的聯絡資料，也有機會引致嚴重的問題，這次筆者會繼續跟大家分享封關期間於大灣置業要小心的其他陷阱。

匯款問題向來是港人於內地置業時遇到的最大難題，筆者經常收到觀眾求助，稱其戶口遭香港警察或內地公安凍結，或是收到公安的調查電話。現時各大中資銀行中港兩地的業務並不相通，港人無法直接將金錢由香港的個人戶口轉至其內地戶口，即使持有人民幣戶口，單日匯款金額上限亦只有人民幣8萬元。可是買樓要付的金錢，特別是首期，金額往往達數十萬或以上，透過銀行匯款到內地又涉及龐大的行政費用，不少港人因此會選擇到坊間的找換店匯款。

找換店匯款 戶口有被凍結風險

於坊間找換店匯款，客人有機會被指示將錢先存入找換店提供本港或內地的私人戶口，再由找換店將錢轉到客人要求的戶口。這種匯款方式雖然便利，且可避免繳付銀行高昂的行政費用，卻是頗高風險的匯款方式。如果找換店向你提供的戶口曾被持有人用作不法用途，一旦你將錢匯到該戶口，香港警察和內地公安必定會向你展開調查，確定你存入的資金並非用作不法用途。這段期間，被調查的戶口會遭凍結直至事件調查清楚，戶口一般需要一至兩年時間才會解凍。

公司戶口匯款保障較私人戶口大

因此，大家到找換店換錢時一定要小心，千萬不要相信一些來歷不明的第三方戶口。如果必須匯錢到不知名的戶口，一定要向找換店索取匯款證明，萬一不幸遭受調查，也有文件證明是匯款公司指示你將錢匯到該戶口，以增加自己的保障，減低戶口被凍結的風險。即使是透過代理公司匯款，只要是透過私人戶口轉錢，就必須要求對方列明戶口的來源，否則匯款將不受任何保障。當然，這些金額較大的匯款，最好還是透過公司戶口進行，不要通過私人戶口處理，即使發生什麼事都有迹可尋。畢竟，香港銀行的監管嚴謹，開一個公司戶口並非易事，透過公司戶口匯款的保障會大一點。

牽涉中港 倘出事港警方未必幫到忙

匯款牽涉中港兩地，假如戶口真的不幸被凍結，即使報警香港警方也是愛莫能助，加上兩地尚未通關，港人亦無法到內地報案，只能無奈等待戶口被解凍。除此之外，由於現時匯款戶口被凍結的個案愈見普遍，不法之徒冒充內地公安致電港人，騙取其個人資料，甚至金錢的個案亦愈來愈多；一些剛好正在處理內地置業事宜的港人會信以為真，最終招致損失。因此，大家匯款時必須格外小心，應避免「貪平貪快」透過坊間找換店匯錢到內地，也不要隨便向他人提供個人資料。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

上 / 下一篇新聞

按人流加減 尖東DFS續租低見207萬 較舊租劈七成 呎租低至36元
按人流加減 尖東DFS續租低見207萬 較舊租劈七成 呎租低至36元
幼園連環結業 念蘅舊址減租兩成
幼園連環結業 念蘅舊址減租兩成
Baleno短租亞皆老街舖王半年 月租僅15萬
Baleno短租亞皆老街舖王半年 月租僅15萬
一手周末沽488伙 柏傲莊II帝御‧星濤佔近九成 5個月最旺 重返第三波爆疫前水平
一手周末沽488伙 柏傲莊II帝御‧星濤佔近九成 5個月最旺 重返第三波爆疫前水平
十大屋苑周末15成交
十大屋苑周末15成交
美國財政部前副助理部長 曾與拜登共事 霸菱柯睿思：美大選後 中美明年迎蜜月期
美國財政部前副助理部長 曾與拜登共事 霸菱柯睿思：美大選後 中美明年迎蜜月期
倘疫情受控美元轉弱 資金重返亞洲
倘疫情受控美元轉弱 資金重返亞洲
民企之父張化橋：符監管要求後 螞蟻料再IPO
民企之父張化橋：符監管要求後 螞蟻料再IPO
新世界「養老旗艦」換血 佘雋知上月離任 前大摩高層入局
新世界「養老旗艦」換血 佘雋知上月離任 前大摩高層入局
仁山優社內地招兵買馬 搶攻大灣區醫養市場
仁山優社內地招兵買馬 搶攻大灣區醫養市場
恒大棄A股借殼上市 30億戰略投資將回購
恒大棄A股借殼上市 30億戰略投資將回購
黎嘉恩：政府應盡快立法處理企業拯救程序
黎嘉恩：政府應盡快立法處理企業拯救程序
光大永年與光行關連交易 計劃今年捲土重來
光大永年與光行關連交易 計劃今年捲土重來
投資者關係協會：疫下業界工作量不減反增
投資者關係協會：疫下業界工作量不減反增
雲頂「獻計」港府郵輪復航 台復航平均每程載1700人 載客5萬至今「零感染」
雲頂「獻計」港府郵輪復航 台復航平均每程載1700人 載客5萬至今「零感染」
深圳太子灣設郵輪碼頭 與港競爭亦可合作
深圳太子灣設郵輪碼頭 與港競爭亦可合作
「打工仔」精神健康調查 保柏：逾半中層現焦慮抑鬱
「打工仔」精神健康調查 保柏：逾半中層現焦慮抑鬱
鼎爺私房菜副線擬攻內地 港業主免底租招攬 CEO：審慎擴張
鼎爺私房菜副線擬攻內地 港業主免底租招攬 CEO：審慎擴張
鼎爺：掌廚「慘過做武打」
鼎爺：掌廚「慘過做武打」
擁D-mop等品牌 永嘉申分拆被拒
擁D-mop等品牌 永嘉申分拆被拒
桌上型電鍍機為創客產品鍍金
桌上型電鍍機為創客產品鍍金
付費回收電鍍液 用戶再光顧有優惠
付費回收電鍍液 用戶再光顧有優惠
張兆聰：傾國之力拓芯片 候低買中芯
張兆聰：傾國之力拓芯片 候低買中芯
李澄幸：舊樓善價而沽 好過與大業主糾纏
李澄幸：舊樓善價而沽 好過與大業主糾纏
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行升目標價 吉利購16418
金子：大行升目標價 吉利購16418
張兆聰：全球QE 美元弱利紫金
張兆聰：全球QE 美元弱利紫金
蔡金強：建制與反建制：美社會撕裂
蔡金強：建制與反建制：美社會撕裂
陳大為：全球化建制的暫時勝利（上）
陳大為：全球化建制的暫時勝利（上）
謝偉銓：疫情常態化對物業市場影響
謝偉銓：疫情常態化對物業市場影響
綠色炸彈來襲 各行稅貸大檢閱
綠色炸彈來襲 各行稅貸大檢閱
陸振輝：退休後七種方法活得精彩
陸振輝：退休後七種方法活得精彩
趙海珠：避險資產回升 金價或突破
趙海珠：避險資產回升 金價或突破
謝紹榮：成也馬雲 敗也馬雲？
謝紹榮：成也馬雲 敗也馬雲？
黃德几：客戶組合多元化 舜宇上望157元
黃德几：客戶組合多元化 舜宇上望157元
陸振球：美倘重新封城 SQUARE可吼
陸振球：美倘重新封城 SQUARE可吼
陸振球：美大印銀紙機會增 推升金價比特幣
陸振球：美大印銀紙機會增 推升金價比特幣
林少陽：流動性充裕 投資相對樂觀
林少陽：流動性充裕 投資相對樂觀
技術取勝：匯控形成上升軌
技術取勝：匯控形成上升軌
李聲揚：美大選帶來投資教訓
李聲揚：美大選帶來投資教訓
潘迪藍：中美科技戰 台灣成地緣政治熱點
潘迪藍：中美科技戰 台灣成地緣政治熱點
蘇沛豐：侵去登來 利中資電訊手機業
蘇沛豐：侵去登來 利中資電訊手機業
李順威：以中性策略組合應對波動巿
李順威：以中性策略組合應對波動巿
劉思明：港股宜一鼓作氣 華虹轉強可吸
劉思明：港股宜一鼓作氣 華虹轉強可吸
何啟聰：憧憬雙十一購物節 留意阿里京東購證
何啟聰：憧憬雙十一購物節 留意阿里京東購證
瑞銀亞洲：阿里巴巴博反彈 留意購證27659
瑞銀亞洲：阿里巴巴博反彈 留意購證27659
摩根大通亞洲：看好周四放榜 騰訊購17064
摩根大通亞洲：看好周四放榜 騰訊購17064
周顯：港虛擬資產交易發牌大落後
周顯：港虛擬資產交易發牌大落後
何國良：存戶變成內銀「人質」？
何國良：存戶變成內銀「人質」？
何濼生：租置計劃背離初心 反對重啟
何濼生：租置計劃背離初心 反對重啟
王弼：若拜登當選 香港奇貨可居
王弼：若拜登當選 香港奇貨可居
曾淵滄：拜登當選 中美會有蜜月期
曾淵滄：拜登當選 中美會有蜜月期
湯文亮：舞弊是選舉一部分
湯文亮：舞弊是選舉一部分
陳永傑：美財赤惡化 勢難加息
陳永傑：美財赤惡化 勢難加息
廖偉強：內循環足撐中港市場
廖偉強：內循環足撐中港市場
布少明：資金買「磚頭」 樓市有支持
布少明：資金買「磚頭」 樓市有支持
李志成：息低資金盛 港樓顯優勢
李志成：息低資金盛 港樓顯優勢
南津‧迎岸 迷你特色戶 享香港仔海景
南津‧迎岸 迷你特色戶 享香港仔海景
映灣園呎價險守萬元 逾兩年低
映灣園呎價險守萬元 逾兩年低
財經評論人曾志英：退休資產宜分散股匯金
財經評論人曾志英：退休資產宜分散股匯金