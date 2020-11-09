沈永年：封關大灣區置業陷阱（中）

匯款問題向來是港人於內地置業時遇到的最大難題，筆者經常收到觀眾求助，稱其戶口遭香港警察或內地公安凍結，或是收到公安的調查電話。現時各大中資銀行中港兩地的業務並不相通，港人無法直接將金錢由香港的個人戶口轉至其內地戶口，即使持有人民幣戶口，單日匯款金額上限亦只有人民幣8萬元。可是買樓要付的金錢，特別是首期，金額往往達數十萬或以上，透過銀行匯款到內地又涉及龐大的行政費用，不少港人因此會選擇到坊間的找換店匯款。

找換店匯款 戶口有被凍結風險

於坊間找換店匯款，客人有機會被指示將錢先存入找換店提供本港或內地的私人戶口，再由找換店將錢轉到客人要求的戶口。這種匯款方式雖然便利，且可避免繳付銀行高昂的行政費用，卻是頗高風險的匯款方式。如果找換店向你提供的戶口曾被持有人用作不法用途，一旦你將錢匯到該戶口，香港警察和內地公安必定會向你展開調查，確定你存入的資金並非用作不法用途。這段期間，被調查的戶口會遭凍結直至事件調查清楚，戶口一般需要一至兩年時間才會解凍。

公司戶口匯款保障較私人戶口大

因此，大家到找換店換錢時一定要小心，千萬不要相信一些來歷不明的第三方戶口。如果必須匯錢到不知名的戶口，一定要向找換店索取匯款證明，萬一不幸遭受調查，也有文件證明是匯款公司指示你將錢匯到該戶口，以增加自己的保障，減低戶口被凍結的風險。即使是透過代理公司匯款，只要是透過私人戶口轉錢，就必須要求對方列明戶口的來源，否則匯款將不受任何保障。當然，這些金額較大的匯款，最好還是透過公司戶口進行，不要通過私人戶口處理，即使發生什麼事都有迹可尋。畢竟，香港銀行的監管嚴謹，開一個公司戶口並非易事，透過公司戶口匯款的保障會大一點。

牽涉中港 倘出事港警方未必幫到忙

匯款牽涉中港兩地，假如戶口真的不幸被凍結，即使報警香港警方也是愛莫能助，加上兩地尚未通關，港人亦無法到內地報案，只能無奈等待戶口被解凍。除此之外，由於現時匯款戶口被凍結的個案愈見普遍，不法之徒冒充內地公安致電港人，騙取其個人資料，甚至金錢的個案亦愈來愈多；一些剛好正在處理內地置業事宜的港人會信以為真，最終招致損失。因此，大家匯款時必須格外小心，應避免「貪平貪快」透過坊間找換店匯錢到內地，也不要隨便向他人提供個人資料。

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[沈永年 大灣區樓市解碼]