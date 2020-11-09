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綠色炸彈來襲 各行稅貸大檢閱

【明報專訊】踏入11月，相信不少市民將會收到「綠色炸彈」，雖然距離交第一期稅仍有約3個月的時間，不過本地各大銀行已經推出稅貸優惠，更有銀行標榜最低實際年利率（APR）低至1.28厘，推廣期普遍由即日至1月，不過如何才能取得最優惠利率呢？

明報記者 黃清瑤

事實上要取得最低利率，一般銀行要求貸款人借款過百萬元，並於6個月內償還利息及本金。就以富邦銀行為例，該行指出實際年利率可低至1.28厘，不過細看條款，優惠利率只適用於選擇6個月還款期及獲批核貸款額為80萬元或以上。

部分最低利率 限6個月還款期

以借貸80萬元及6個月還款期計算，即全期利息開支為2971.91元，每月還款額約為13.38萬元。該行借貸30萬元及還款期為6個月可享1.41厘，若延長還款期至12個月，利率為1.45厘；兩者全期利息開支為1227元及2346元，前者每月利息支出約為205元，後者約為195.5元，兩者相差1119元。

另一家標榜利率較低的是大新銀行，該行實際年利率可低至1.38厘，但要求申請人開立銀行戶口，以及借款金額為最低1萬元，而借貸金額為稅額1倍或最高10萬元，以較低者為準。簡單而言，假設申請人沒有其他可扣除額，並只可享13.2萬元的基本免稅額，其年收入須最少有24.2萬元，平均月入為2.02萬元，方可有機會享受1.38厘 （包括現金回贈）的優惠利率。

借30萬 富邦眾安利息開支最低

大部分借稅貸的人都甚少借超過100萬元以上，大多為十數萬元至數十萬元不等。以借貸10萬元還款期為12個月計算，中銀「貸合適」實際年利率最低，由1.78厘至2.2厘。其次為大新「交稅快應錢」，實際年利率為1.94厘。其他銀行如富邦、恒生、工銀亞洲的息率已超逾3厘。

借貸利率及額度 取決信貸報告

若借貸30萬元，富邦稅務貸款利息開支較低，6個月還款期享實際年利率1.41厘，12個月為1.45厘，24個月為3.08厘。以30萬元計算，三者總利息分別為1227元、2346元、9584元。其次為眾安銀行（ZA Bank），6個月實際年利率為1.45厘，12個月為1.56厘，24個月為1.62厘。至於恒生「稅安心」及匯豐「交稅萬應錢」，實際年利率由2.7厘至3.71厘不等。

雖然市場上有不少低息貸款，不過最終審批仍要看申請人的環聯信貸報告（俗稱「TU」），當中包括信貸評分、信貸帳戶資料如還錢紀錄、公眾紀錄如有否破產、會員查詢紀錄即向銀行借貸時，銀行會向環聯查詢過去紀錄，查詢次數愈多就會影響個人信貸評分，或影響借貸利率及貸款額。

信貸評分一般分為10級，即A至J，當中以A為最高，若申請人評級處於A至F，都稱得上「靚仔」，再計算貸款額度及負債紀錄，銀行方會審批最終息率及貸款額。除此之外，即使申請稅貸亦要提供收入證明如糧單或銀行戶口支薪證明，若為自僱人士，銀行一般需要借款人提供強積金供款紀錄。

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相關字詞﹕還款期 紀錄 大新銀行 環聯

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