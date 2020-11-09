謝偉銓：疫情常態化對物業市場影響

地產代理料破4萬 恐引惡性競爭

隨着第二期保就業計劃完結，多家航空公司及旅行社相繼大規模裁員，預計地產代理人數短期內將突破4萬大關。但有業內人士警告，愈來愈多市民失業或收入大減，削弱他們上車及換樓的能力，地產代理業務亦未必可獨善其身，擔心代理數目不斷增多會引發惡性競爭。

科技發展防疫隔離 代理業現變化

此外，隨着網上物業資訊愈趨完備發達，早於疫情爆發前，已有不少市民改於網上放盤、網上睇樓，甚至網上租樓和買樓。科技發展及疫情下要減少接觸，相關趨勢更為明顯，亦未必會跟隨疫情而取失，對地產代理行業可能造成一定影響。

另一受疫情影響的是對非住宅物業的需求。受到經濟不景、旅遊業停頓，以及限聚令、限堂食令等防疫措施影響，不少旺區街舖與商場舖位租金大跌，甚至十室九空。有專家指出，即使今次疫情過去，全球旅遊業生態估計都無法回復之前狀况，不少市民亦已習慣網購、郵購及外賣等非接觸消費模式，可能會長遠減少對實體舖位的需求。

寫字樓需求減 不能逆轉

除了網購及外賣，在家工作亦是疫情常態化下的新行為模式。不少僱主及僱員都發現，原來部分工作與交易，毋須親身返回辦公室也能有效處理。這樣不單能減少疾病傳播機會，還可節省不少交通時間和開支。

筆者在疫情爆發前造訪了一些建造業顧問公司，由於不少員工經常要外出工作，其辦公室座位數目少於總僱員人數，座位及電腦不設固定使用者，輪流讓需要返公司處理事務的員工使用，將騰空的辦公空間作其他用途。當在家工作常態化，對寫字樓樓面面積的需求及位置分布，可能也會造成不能逆轉的影響。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]