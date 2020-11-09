經濟
陳大為 世界為觀

投資策略

陳大為：全球化建制的暫時勝利（上）

【明報專訊】進入主題前，先用預期通脹率和長短債息差看看現况。

如圖示，美國的預期通脹率已經回到去到12月疫情初在中國零星傳播時期的水平。同時，長短債息差則上升過了6月初時的高位，穩定在0.70厘之上。這種情况，一般來說，鍾情短線的投機，因為揸資產好過揸現金（通脹），但長期的風險溢價又高於短期並不斷上升（長債利率 ＞短債利益）。

長息攀升 利短炒不利長線投資

若再細察現時美國聯儲局和銀行系統內各帳戶的情况，聯儲局仍維持其總資產數在現規模，不增不減，而銀行系統內，貸款資產的增幅遠弱於證券資產和現金資產看，聯儲局給予的支持並不落在企業、個人的擴張，卻仍落在短期投資、現金消費、儲蓄之上。再回到圖上看：標普500/金價和納指/金價的比率，前者比後者弱，亦更受利差的影響。

若圖示的利差和通脹趨勢繼續，資金持續供應的話，漲幅計，將會是納指好過金好過標指。以美國各行業計，長線投資而又對利率敏感的，如地產、銀行、資本密集又資金周期長的重工、航運、基建等的股價都唔過癮。

於是，重點在：來時到底什麼因素會進一步刺激通脹，還是引起通縮；什麼因素會令長息進一步上升，又或者倒過來令其收窄？

後者容易預計：事關其跟聯儲基金實則利率方向相反。即加息，長短息差會收窄；減息，則長短息差會拉闊。至於不動利率而仍能調節長短息差，則可用扭曲操作（operation twist）。但現階段未是時候加息，出扭曲操作可能還太早了點。在此方面，估計聯儲局不會太進取，仍然係睇餸食飯。所以，長短息差在缺乏干預，兼且疫情陰霾揮之不去，國際關係波雲詭譎的情况下，長息仍會逐步攀升，更利短線而非長線投資。

疫情倒逼封鎖 投機也受打擊

至於通脹通縮，變數甚多：若政府能再通過刺激方案，雖未能刺激企業生意和整體工資上漲，但仍可有如本年前兩次送錢時的炒賣，唯獨要注意邊際效用遞減。可是，若然未撐到有方案兼落實（可能是2021年首季），疫情倒逼全球又要封鎖，則可能連投機也打擊，則會向通縮發展，尤其可能屆時地產公司輪流爆煲連累銀行，再引發連鎖反應。亦可能因拜登上台而引起變化，但又被國會阻撓變跛腳鴨，凡此種種，都增加市場不明朗。

那麼到底會是如何，且看下回分解。

dtwchan@yahoo.com

[陳大為 世界為觀]

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