蔡金強：建制與反建制：美社會撕裂

全世界都在看美國演猴子戲，堂堂燈塔國，以前大家萬眾敬仰的國度現在竟然淪落如此，選舉舞弊和武裝威脅不是第三世界專利嗎？還是燈塔國嗎？小金人覺得最後無論誰上台，燈塔國都將陷入很長一段時間的政治混亂。現在的燈塔國的政治形勢就如過去20年的台灣，藍綠絕對撕裂，而且支持力量基本對等，凡是對方支持的一定反對，你唱罷完我登場，一登場就是完全推翻對方之前的政策，反其道而行，台灣在2000年後整整20年陷入這種絕對撕裂的怪圈，直到今年拜香港2019年國安法威力才變成綠方大勝。這20年台灣的政治經濟如何大家有目共睹。所以，未來燈塔國如果陷入這種建制和反建制的絕對撕裂，美國的政治和社會穩定將一片混亂，而它的盟友也將無所適從。加上最近美國新冠疫情又再進入新一輪高峰，每天新增十幾萬人確診，疫苗遙遙無期，燈塔國經濟也不甚了了。所以這種情况下，燈塔國固有心想圍剿中國，可有力有閒工夫嗎？這叫有心無力。中國在這種情况下，只要能穩住國內政治經濟，不犯低級錯誤，燈塔國奈何得了我們嗎？

重演過去20年台灣藍綠撕裂

事實上小金人不討厭老特，最討厭是他手下的那些失敗者聯盟或者天啟四騎士，尤其是肥蓬和彭斯。回顧老特執政的4年，從美國角度來看，特朗普給美國留下了不少政治遺產，而且這些政治遺產不少都是突破性的，建制派根本做不到的，只有老特這樣的「野路子」才能實現。這其中的道理與英國約翰遜一樣，女王是一名絕頂聰明的政治家，她看到原來英國牛津大學出身的首相梅姨過於文質彬彬，建制派根本完成不了英國「脫歐」大任，果斷地推動換上了一名極為「野性非常規」的首相約翰遜，結果上去三下五除二，完事了。

特朗普完成建制做不到任務

特朗普也是一樣的情况，他所做的事情，與其說證明了自己的成功，還不如說完成美國政界的夙願，現在他的使命也算基本結束了。那麼「後特朗普」時代會怎樣開始呢？現在對於拜登來說，最重要的就是兩件事，第一是否留下特朗普的政治外交遺產，第二是怎麼緩和社會撕裂，對美國社會來說，這原本是一種「特朗普代價」，現在到了該降低成本，恢復建制派體系的時候。所以，如果不出意料之外，那麼拜登將會採取緩和政策，而不會對特朗普窮追猛打，雖然不少人會聲嘶力竭地鼓勵這樣做。不過，拜登及他背後的政治勢力，應該不會認真追究和清算特朗普的所有問題。

特朗普輸後 還會有其他「特朗普」

審視和猜測「後特朗普」時代，各種說法實際很多，最激進的說法是內戰，這肯定不至於。值得注意的是，特朗普之後的美國，還會出現「特朗普」，原因不在美國的政界，而是在美國的社會。美國建制派的政府的確存在顯而易見的問題，他們絕對不是聖人，他們更多的關切是體系內的利益，享受的是政治生活而非政治，實際上等同於自我束縛，而突破這種體系束縛的，只能是特朗普這樣的非建制派。所以，今後的美國，還是會出現各種各樣的「特朗普」，可能拜登之後，又會有特朗普二號出現。只有這樣的「特朗普」出現，才能粉碎建制派的浪漫政治生活。

現在看「後特朗普」時代，結論是清晰的。美國社會今後的趨勢，並不會出現內戰，可是社會嚴重的階級分裂是事實，就如香港，這種撕裂的磨合需要很久時間的。現在的美國有兩個美國，一個是傳統基督教福音派，傳統白人，本土主義，孤立主義，非黑即白的美國人的美國；還有一個是各種族（白人、黑人、拉丁…），各宗教，各種突破社會界限，全球化的美國人的美國。美國社會真正的風險趨勢在於，今後的美國，並非是內亂內戰？真的問題在於輪流執政，政策頂牛，讓世界無所適從。只要有機會出現，那麼建制派和反建制派，就會輪流執政，這種局面反而與黨派無關了，只是與政治團伙和政治理念有關，這樣的美國意味着體系上的混亂，但這種亂是政治上的亂，不會是整個國家的大亂。你如果是美國人的盟友，你想想你怎麼跟他相處吧！至於對手，你就是能拖就拖……好好過自己的日子。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]