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2020年11月9日星期一
環球數據前瞻
按人流加減 尖東DFS續租低見207萬 較舊租劈七成 呎租低至36元
幼園連環結業 念蘅舊址減租兩成
Baleno短租亞皆老街舖王半年 月租僅15萬
一手周末沽488伙 柏傲莊II帝御‧星濤佔近九成 5個月最旺 重返第三波爆疫前水平
十大屋苑周末15成交
美國財政部前副助理部長 曾與拜登共事 霸菱柯睿思：美大選後 中美明年迎蜜月期
倘疫情受控美元轉弱 資金重返亞洲
民企之父張化橋：符監管要求後 螞蟻料再IPO
新世界「養老旗艦」換血 佘雋知上月離任 前大摩高層入局
仁山優社內地招兵買馬 搶攻大灣區醫養市場
恒大棄A股借殼上市 30億戰略投資將回購
黎嘉恩：政府應盡快立法處理企業拯救程序
光大永年與光行關連交易 計劃今年捲土重來
投資者關係協會：疫下業界工作量不減反增
雲頂「獻計」港府郵輪復航 台復航平均每程載1700人 載客5萬至今「零感染」
深圳太子灣設郵輪碼頭 與港競爭亦可合作
「打工仔」精神健康調查 保柏：逾半中層現焦慮抑鬱
鼎爺私房菜副線擬攻內地 港業主免底租招攬 CEO：審慎擴張
鼎爺：掌廚「慘過做武打」
擁D-mop等品牌 永嘉申分拆被拒
桌上型電鍍機為創客產品鍍金
付費回收電鍍液 用戶再光顧有優惠
張兆聰：傾國之力拓芯片 候低買中芯
李澄幸：舊樓善價而沽 好過與大業主糾纏
環球經濟數據
金子：大行升目標價 吉利購16418
張兆聰：全球QE 美元弱利紫金
蔡金強：建制與反建制：美社會撕裂
陳大為：全球化建制的暫時勝利（上）
謝偉銓：疫情常態化對物業市場影響
綠色炸彈來襲 各行稅貸大檢閱
沈永年：封關大灣區置業陷阱（中）
陸振輝：退休後七種方法活得精彩
趙海珠：避險資產回升 金價或突破
謝紹榮：成也馬雲 敗也馬雲？
黃德几：客戶組合多元化 舜宇上望157元
陸振球：美倘重新封城 SQUARE可吼
陸振球：美大印銀紙機會增 推升金價比特幣
林少陽：流動性充裕 投資相對樂觀
技術取勝：匯控形成上升軌
李聲揚：美大選帶來投資教訓
潘迪藍：中美科技戰 台灣成地緣政治熱點
蘇沛豐：侵去登來 利中資電訊手機業
李順威：以中性策略組合應對波動巿
劉思明：港股宜一鼓作氣 華虹轉強可吸
何啟聰：憧憬雙十一購物節 留意阿里京東購證
瑞銀亞洲：阿里巴巴博反彈 留意購證27659
摩根大通亞洲：看好周四放榜 騰訊購17064
周顯：港虛擬資產交易發牌大落後
何國良：存戶變成內銀「人質」？
何濼生：租置計劃背離初心 反對重啟
王弼：若拜登當選 香港奇貨可居
曾淵滄：拜登當選 中美會有蜜月期
湯文亮：舞弊是選舉一部分
陳永傑：美財赤惡化 勢難加息
廖偉強：內循環足撐中港市場
布少明：資金買「磚頭」 樓市有支持
李志成：息低資金盛 港樓顯優勢
南津‧迎岸 迷你特色戶 享香港仔海景
映灣園呎價險守萬元 逾兩年低
財經評論人曾志英：退休資產宜分散股匯金
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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按人流加減 尖東DFS續租低見207萬 較舊租劈七成 呎租低至36元
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Baleno短租亞皆老街舖王半年 月租僅15萬
一手周末沽488伙 柏傲莊II帝御‧星濤佔近九成 5個月最旺 重返第三波爆疫前水平
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仁山優社內地招兵買馬 搶攻大灣區醫養市場
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雲頂「獻計」港府郵輪復航 台復航平均每程載1700人 載客5萬至今「零感染」
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鼎爺：掌廚「慘過做武打」
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付費回收電鍍液 用戶再光顧有優惠
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環球經濟數據
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陳大為：全球化建制的暫時勝利（上）
謝偉銓：疫情常態化對物業市場影響
綠色炸彈來襲 各行稅貸大檢閱
沈永年：封關大灣區置業陷阱（中）
陸振輝：退休後七種方法活得精彩
趙海珠：避險資產回升 金價或突破
謝紹榮：成也馬雲 敗也馬雲？
黃德几：客戶組合多元化 舜宇上望157元
陸振球：美倘重新封城 SQUARE可吼
陸振球：美大印銀紙機會增 推升金價比特幣
林少陽：流動性充裕 投資相對樂觀
技術取勝：匯控形成上升軌
李聲揚：美大選帶來投資教訓
潘迪藍：中美科技戰 台灣成地緣政治熱點
蘇沛豐：侵去登來 利中資電訊手機業
李順威：以中性策略組合應對波動巿
劉思明：港股宜一鼓作氣 華虹轉強可吸
何啟聰：憧憬雙十一購物節 留意阿里京東購證
瑞銀亞洲：阿里巴巴博反彈 留意購證27659
摩根大通亞洲：看好周四放榜 騰訊購17064
周顯：港虛擬資產交易發牌大落後
何國良：存戶變成內銀「人質」？
何濼生：租置計劃背離初心 反對重啟
王弼：若拜登當選 香港奇貨可居
曾淵滄：拜登當選 中美會有蜜月期
湯文亮：舞弊是選舉一部分
陳永傑：美財赤惡化 勢難加息
廖偉強：內循環足撐中港市場
布少明：資金買「磚頭」 樓市有支持
李志成：息低資金盛 港樓顯優勢
南津‧迎岸 迷你特色戶 享香港仔海景
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