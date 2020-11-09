李澄幸：舊樓善價而沽 好過與大業主糾纏

不接受強拍 需經一系列法律程序

從財政資源的角度上看，雖然根據過往的案例所示，小業主在強拍過程中所付出的費用，很大程度上可以申請由大業主支付，但是在流程上是需要小業主先墊支的，這些費用包括估價報告、結構報告和律師費等等，或可達數百萬元。

以張太的個人資產來看，未必足夠。從時間上看，不是每一個個案的最終「強拍價」都明顯高於一開始的作價，如果不幸拖了幾年，機會成本也是成本。從生活角度看，不少舊唐樓沒有電梯，隨着年紀漸長，始終有更換住所的需要。總的來說，張太可了解周邊物業的行情，與對方先友好協商，善價而沽也許是比較務實的選項。

最後，關於賣出單位後，應該如何處理收回來的資金。翻查一些新聞，九龍區的舊樓遇重建的收購價，曾見13000元一呎，張太單位600呎，估計可收回約800萬元的資金，應該足夠再購買呎數稍微小一點的有電梯新樓，改善居住條件。

現有的積蓄可以再加以應用，預留一年的生活備用錢，其他的則以偏向債券的組合作配置，假設每年獲取平均4％左右的回報，每月可額外創造多5000元的收入，配合子女的供養，基本的養老應該不是問題。當然，以上的都只是參考，請根據自身物業的情况再判斷，如需協助，坊間也有一些社福機構有提供強拍相關的支援，或可嘗試聯絡。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]