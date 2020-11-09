張兆聰：傾國之力拓芯片 候低買中芯

納指100已回升至歷史高位，若能破頂則是整固完成再展升浪，失敗則是3頂不破。技術分析有點靠估和事後孔明，現在設局是升跌皆可，市場頗樂觀，流動性支持下有力再上，但拜登上場後是否如此利好股市也有待觀察，若較多投資者轉趨審慎，獲利盤亦可推低大市。筆者較傾向高位上落市格局，機會在個股和個別板塊。

上周擔心市况，訂出超低價18元買入中芯（0981），結果當然是買不到。拜登上場，市場憧憬會在關稅、制裁華為、TikTok、中芯等方面有所改變，是上周半導體大漲的主因。

中芯受美國制裁是由國防部向商務部提出的，指控是集團向解方軍提供半導體。這個指控一定成立，事關北斗全球定位系統，一定與解放軍有關，而中芯也一定有為項目的設備供貨。因此，總統推翻軍方決定，筆者看機會一般。

憧憬拜登上場 上周半導體股大漲

但中芯的賣點是內地半導體龍頭，現在全國「土法煉芯」，成不成事屬後話，暫時亦不重要，只要是國家重點扶持的對象，便會受到內地資金追捧。舉個例，螞蟻上市獲內地達19萬億元人民幣認購，相當於英國一年的GDP總值。資金如此多，拜登上場又帶來憧憬，再加上中芯短期業務不受影響，有機會炒上。

中芯現時工藝停留在14納米，部分原因是只有DUV光刻機，主要原因則是自身技術水平不足，過去20年一直與台積電相差至少3代。美國制裁下已無法購買更先進的EUV光刻機，產品技術進一步升級無望，但以現時的DUV光刻機，其實也可將技術提升至相等於7納米的產品。

國家重點扶持 自然受內地資金追捧

從中長線角度看，一家芯片廠技術升級之路被斷，基本上玩完，隨着時間過去，所接的訂單只會愈來愈低檔次、盈利會愈來愈差。但樂觀看，中國傾國之力去做的事，若不計算成本和副作用，至今也沒有多少是失敗的。

本周會候低於23元買入2000股中芯、100股清潔能源ETF（QCLN），以及100股Cerence。

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