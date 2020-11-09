經濟
新經濟新天地

桌上型電鍍機為創客產品鍍金

【明報專訊】新世代喜歡表達自我，很多人都想設計或訂做自己的產品，形成個性化和小量生產的需求。有本港公司和台灣團隊合作研發出全球第一款桌上型電鍍機，以體積小、操作簡易為賣點，專攻創客空間（即提供多種設備讓會員研發產品的共用工作間）、產品設計師、首飾設計師及小型企業等，更有意和外國3D打印機生產商合作，以打開市場。

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

栢萊科技市場推廣及業務拓展總監黃偉峰表示，最初是因為想推廣母公司栢萊化工的不含氰化物電鍍液，在網上搜尋資料，在2017年認識了台灣初創公司「默石」。當時，默石研發稱為第一代「Orbit 1」（聖衣箱）全球首款桌上型電鍍機約3年，並製成第一個原型，因為他們的成員全是電子或機械工程師等，在化學方面遇到困難，所以雙方決定合作研發。2018年3月，雙方合作研發出Orbit 1第二個原型。去年5月，栢萊科技收購默石；去年底，Orbit 1開始量產及在香港銷售，每部售價約7.5萬元。至於Orbit 1的中文名稱為「聖衣箱」，其實是取自以往的日本卡通片集《聖鬥士星矢》內主角用來變身的裝備。

小型易操作 每部售價7.5萬

Orbit 1屬於小型，主要容器體積約5公升多，操作簡易，用戶毋須任何化工知識，只需跟足指示及配合手機App操作，適合產品設計、製造原型或貨辦，以及首飾修復、個性化和小批量製造等用途。栢萊科技技術服務經理胡中和說：「傳統電鍍機最小型約50至60公升，一般電鍍廠通常不想接細訂單，或等到多份細訂單，才會開工生產。」此外，經過多次電鍍工作後，電鍍液濃度會逐漸降低，當有需要時，Orbit 1會自動將部分補充劑注入電鍍液內，令濃度保持在適當範圍。直至補充劑或整缸電鍍液需要更換時，手機App會自動提醒用戶。黃偉峰認為，Orbit 1適合創客空間等使用，為主要潛在客戶。因為單一個創客使用頻率不夠高，未必自行購買，但創客空間購入一兩部，讓會員共享，按次來收費，對雙方都有好處。

已委兩家代理 進軍內地市場

Orbit 1零件都在中國內地生產，組裝亦由內地代工廠負責。至今Orbit 1累積研發投資約200萬元，在香港賣出約10部。由於疫情影響商業洽談，加上製作短片和社交媒體內容等需時，可望在今年底前開始在中國內地和台灣銷售。中國內地市場方面，栢萊科技近月已申請到香港政府的BUD基金（發展品牌、升級轉型及拓展內銷專項基金）60萬元資助，本身亦計劃動用60萬元宣傳，並已委託兩家公司分別擔任華北區和華南區代理商，另有意邀請專門介紹科技產品的網紅合作。

預計賣百部可回本

雖然Orbit 1並非消費產品，但由於售價和毛利不低，只要賣出約100部，即可以回本有餘。黃偉峰認為，以中國內地和台灣的創客風氣之盛，只要宣傳到位，單是賣給兩地的創客空間，已有可能回本。

至於外國市場，栢萊科技計劃和當地公司合作，以雙品牌形式推出，甚至可能成立合資公司。其中電鍍是3D打印之後的工序，相信外國3D打印機生產商會有興趣合作。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

按人流加減 尖東DFS續租低見207萬 較舊租劈七成 呎租低至36元
按人流加減 尖東DFS續租低見207萬 較舊租劈七成 呎租低至36元
幼園連環結業 念蘅舊址減租兩成
幼園連環結業 念蘅舊址減租兩成
Baleno短租亞皆老街舖王半年 月租僅15萬
Baleno短租亞皆老街舖王半年 月租僅15萬
一手周末沽488伙 柏傲莊II帝御‧星濤佔近九成 5個月最旺 重返第三波爆疫前水平
一手周末沽488伙 柏傲莊II帝御‧星濤佔近九成 5個月最旺 重返第三波爆疫前水平
十大屋苑周末15成交
十大屋苑周末15成交
美國財政部前副助理部長 曾與拜登共事 霸菱柯睿思：美大選後 中美明年迎蜜月期
美國財政部前副助理部長 曾與拜登共事 霸菱柯睿思：美大選後 中美明年迎蜜月期
倘疫情受控美元轉弱 資金重返亞洲
倘疫情受控美元轉弱 資金重返亞洲
民企之父張化橋：符監管要求後 螞蟻料再IPO
民企之父張化橋：符監管要求後 螞蟻料再IPO
新世界「養老旗艦」換血 佘雋知上月離任 前大摩高層入局
新世界「養老旗艦」換血 佘雋知上月離任 前大摩高層入局
仁山優社內地招兵買馬 搶攻大灣區醫養市場
仁山優社內地招兵買馬 搶攻大灣區醫養市場
恒大棄A股借殼上市 30億戰略投資將回購
恒大棄A股借殼上市 30億戰略投資將回購
黎嘉恩：政府應盡快立法處理企業拯救程序
黎嘉恩：政府應盡快立法處理企業拯救程序
光大永年與光行關連交易 計劃今年捲土重來
光大永年與光行關連交易 計劃今年捲土重來
投資者關係協會：疫下業界工作量不減反增
投資者關係協會：疫下業界工作量不減反增
雲頂「獻計」港府郵輪復航 台復航平均每程載1700人 載客5萬至今「零感染」
雲頂「獻計」港府郵輪復航 台復航平均每程載1700人 載客5萬至今「零感染」
深圳太子灣設郵輪碼頭 與港競爭亦可合作
深圳太子灣設郵輪碼頭 與港競爭亦可合作
「打工仔」精神健康調查 保柏：逾半中層現焦慮抑鬱
「打工仔」精神健康調查 保柏：逾半中層現焦慮抑鬱
鼎爺私房菜副線擬攻內地 港業主免底租招攬 CEO：審慎擴張
鼎爺私房菜副線擬攻內地 港業主免底租招攬 CEO：審慎擴張
鼎爺：掌廚「慘過做武打」
鼎爺：掌廚「慘過做武打」
擁D-mop等品牌 永嘉申分拆被拒
擁D-mop等品牌 永嘉申分拆被拒
付費回收電鍍液 用戶再光顧有優惠
付費回收電鍍液 用戶再光顧有優惠
張兆聰：傾國之力拓芯片 候低買中芯
張兆聰：傾國之力拓芯片 候低買中芯
李澄幸：舊樓善價而沽 好過與大業主糾纏
李澄幸：舊樓善價而沽 好過與大業主糾纏
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行升目標價 吉利購16418
金子：大行升目標價 吉利購16418
張兆聰：全球QE 美元弱利紫金
張兆聰：全球QE 美元弱利紫金
蔡金強：建制與反建制：美社會撕裂
蔡金強：建制與反建制：美社會撕裂
陳大為：全球化建制的暫時勝利（上）
陳大為：全球化建制的暫時勝利（上）
謝偉銓：疫情常態化對物業市場影響
謝偉銓：疫情常態化對物業市場影響
綠色炸彈來襲 各行稅貸大檢閱
綠色炸彈來襲 各行稅貸大檢閱
沈永年：封關大灣區置業陷阱（中）
沈永年：封關大灣區置業陷阱（中）
陸振輝：退休後七種方法活得精彩
陸振輝：退休後七種方法活得精彩
趙海珠：避險資產回升 金價或突破
趙海珠：避險資產回升 金價或突破
謝紹榮：成也馬雲 敗也馬雲？
謝紹榮：成也馬雲 敗也馬雲？
黃德几：客戶組合多元化 舜宇上望157元
黃德几：客戶組合多元化 舜宇上望157元
陸振球：美倘重新封城 SQUARE可吼
陸振球：美倘重新封城 SQUARE可吼
陸振球：美大印銀紙機會增 推升金價比特幣
陸振球：美大印銀紙機會增 推升金價比特幣
林少陽：流動性充裕 投資相對樂觀
林少陽：流動性充裕 投資相對樂觀
技術取勝：匯控形成上升軌
技術取勝：匯控形成上升軌
李聲揚：美大選帶來投資教訓
李聲揚：美大選帶來投資教訓
潘迪藍：中美科技戰 台灣成地緣政治熱點
潘迪藍：中美科技戰 台灣成地緣政治熱點
蘇沛豐：侵去登來 利中資電訊手機業
蘇沛豐：侵去登來 利中資電訊手機業
李順威：以中性策略組合應對波動巿
李順威：以中性策略組合應對波動巿
劉思明：港股宜一鼓作氣 華虹轉強可吸
劉思明：港股宜一鼓作氣 華虹轉強可吸
何啟聰：憧憬雙十一購物節 留意阿里京東購證
何啟聰：憧憬雙十一購物節 留意阿里京東購證
瑞銀亞洲：阿里巴巴博反彈 留意購證27659
瑞銀亞洲：阿里巴巴博反彈 留意購證27659
摩根大通亞洲：看好周四放榜 騰訊購17064
摩根大通亞洲：看好周四放榜 騰訊購17064
周顯：港虛擬資產交易發牌大落後
周顯：港虛擬資產交易發牌大落後
何國良：存戶變成內銀「人質」？
何國良：存戶變成內銀「人質」？
何濼生：租置計劃背離初心 反對重啟
何濼生：租置計劃背離初心 反對重啟
王弼：若拜登當選 香港奇貨可居
王弼：若拜登當選 香港奇貨可居
曾淵滄：拜登當選 中美會有蜜月期
曾淵滄：拜登當選 中美會有蜜月期
湯文亮：舞弊是選舉一部分
湯文亮：舞弊是選舉一部分
陳永傑：美財赤惡化 勢難加息
陳永傑：美財赤惡化 勢難加息
廖偉強：內循環足撐中港市場
廖偉強：內循環足撐中港市場
布少明：資金買「磚頭」 樓市有支持
布少明：資金買「磚頭」 樓市有支持
李志成：息低資金盛 港樓顯優勢
李志成：息低資金盛 港樓顯優勢
南津‧迎岸 迷你特色戶 享香港仔海景
南津‧迎岸 迷你特色戶 享香港仔海景
映灣園呎價險守萬元 逾兩年低
映灣園呎價險守萬元 逾兩年低
財經評論人曾志英：退休資產宜分散股匯金
財經評論人曾志英：退休資產宜分散股匯金