桌上型電鍍機為創客產品鍍金

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

栢萊科技市場推廣及業務拓展總監黃偉峰表示，最初是因為想推廣母公司栢萊化工的不含氰化物電鍍液，在網上搜尋資料，在2017年認識了台灣初創公司「默石」。當時，默石研發稱為第一代「Orbit 1」（聖衣箱）全球首款桌上型電鍍機約3年，並製成第一個原型，因為他們的成員全是電子或機械工程師等，在化學方面遇到困難，所以雙方決定合作研發。2018年3月，雙方合作研發出Orbit 1第二個原型。去年5月，栢萊科技收購默石；去年底，Orbit 1開始量產及在香港銷售，每部售價約7.5萬元。至於Orbit 1的中文名稱為「聖衣箱」，其實是取自以往的日本卡通片集《聖鬥士星矢》內主角用來變身的裝備。

小型易操作 每部售價7.5萬

Orbit 1屬於小型，主要容器體積約5公升多，操作簡易，用戶毋須任何化工知識，只需跟足指示及配合手機App操作，適合產品設計、製造原型或貨辦，以及首飾修復、個性化和小批量製造等用途。栢萊科技技術服務經理胡中和說：「傳統電鍍機最小型約50至60公升，一般電鍍廠通常不想接細訂單，或等到多份細訂單，才會開工生產。」此外，經過多次電鍍工作後，電鍍液濃度會逐漸降低，當有需要時，Orbit 1會自動將部分補充劑注入電鍍液內，令濃度保持在適當範圍。直至補充劑或整缸電鍍液需要更換時，手機App會自動提醒用戶。黃偉峰認為，Orbit 1適合創客空間等使用，為主要潛在客戶。因為單一個創客使用頻率不夠高，未必自行購買，但創客空間購入一兩部，讓會員共享，按次來收費，對雙方都有好處。

已委兩家代理 進軍內地市場

Orbit 1零件都在中國內地生產，組裝亦由內地代工廠負責。至今Orbit 1累積研發投資約200萬元，在香港賣出約10部。由於疫情影響商業洽談，加上製作短片和社交媒體內容等需時，可望在今年底前開始在中國內地和台灣銷售。中國內地市場方面，栢萊科技近月已申請到香港政府的BUD基金（發展品牌、升級轉型及拓展內銷專項基金）60萬元資助，本身亦計劃動用60萬元宣傳，並已委託兩家公司分別擔任華北區和華南區代理商，另有意邀請專門介紹科技產品的網紅合作。

預計賣百部可回本

雖然Orbit 1並非消費產品，但由於售價和毛利不低，只要賣出約100部，即可以回本有餘。黃偉峰認為，以中國內地和台灣的創客風氣之盛，只要宣傳到位，單是賣給兩地的創客空間，已有可能回本。

至於外國市場，栢萊科技計劃和當地公司合作，以雙品牌形式推出，甚至可能成立合資公司。其中電鍍是3D打印之後的工序，相信外國3D打印機生產商會有興趣合作。

[新經濟新天地]