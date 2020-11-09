擁D-mop等品牌 永嘉申分拆被拒

餘下業務未符上市要求

永嘉表示，聯交所駁回建議分拆，主因集團的生產業務將未能符合上市規則第8.09（2）條下的最低市值要求，以及上市規則第8.05（1）(a)條下的最低盈利要求。尤其是聯交所認為，於計算餘下集團純利時，應剔除「其他淨收入」下的若干收入及開支。

翻查資料，永嘉擁有不少零售品牌，包括透過「D-mop 」店舖在香港、中國大陸及台灣、以及透過「J-01」店舖在香港及中國大陸銷售多個自家品牌及進口品牌。截至去年12月底止年度，永嘉持續經營業務收入約50.7億元，生產及高級時裝業務各佔56%及34.6%，但以分部盈利計算，高級時裝去年度貢獻約1.73億元盈利，生產業務則貢獻約9824.9萬元。

高級時裝去年賺1.73億

永嘉表示，公司已盡力向聯交所證明分拆符合上市規則第15項應用指引的規定，包括提交一份建議，內容捗公司及其控股股東將採取行動，證明其生產業務於建議分拆完成時的市值，亦已就納入本公司合併財務報表中「其他淨收入」下的收入及開支，以讓餘下集團符合上市規則的最低盈利要求提供詳細的提交文件，惟「聯交所並不同意有關建議及提交文件，並決定駁回建議分拆」。