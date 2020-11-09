「打工仔」精神健康調查 保柏：逾半中層現焦慮抑鬱

僱員期望精神健康支援 與公司存落差

是次調查於今年9月17日至28日進行，於網上訪問逾1,200位年齡介乎18至54歲的本港在職人士，當中一般僱員及中層管理人員分別為570人及641人，涵蓋進出口業、製造業、銀行和金融業等各個行業，以探討他們在職場上對精神健康支援的需求與期望。調查又指，73%受訪的中層管理人員期望公司提供精神支援，但僅逾半企業表示有提供相關支援，反映僱員對精神健康支援的期望，與公司提供的存在落差。

梅康信指保柏香港已為企業提供「僱員健康管理方案」，包括精神健康支援如輔助計劃及工作坊等，他又指保柏會逐漸全面升級精神健康保障，並涵蓋在指定團體醫保計劃以至個人醫保計劃，且提供住院治療及情緒健康門診網絡服務等。至於公司業務表現方面，他指出，保柏預計本年度的整體收入將較去年同期增長約10%，而今年的客戶保留率達96.5%，高於往年平均的93%。隨着數碼應用愈漸普及，他表示，目前已有65%的保柏客戶下載「myBupa」手機應用程式，且每月有約20萬宗索償申請是透過該平台提交，而公司未來3年將投資2億元，以加強和優化數碼科技應用。