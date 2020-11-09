深圳太子灣設郵輪碼頭 與港競爭亦可合作

港郵輪市場需要「追上來」加快開發

李鳳霞指出，廣州及深圳太子灣均設有郵輪碼頭，與香港既存競爭，亦可以合作。雖然深圳鄰近香港，暫時太子灣作為郵輪母港的需求相對較小，但在疫情爆發後，內地及國際客未能來港參與郵輪旅程，反之太子灣配套正從後趕上。她指出，香港郵輪市場有需要加快發展步伐，待健康碼實現互認後開發大灣遊，實現區內多個航點連遊。

在疫情爆發一段時間後，港人未能出外旅遊，雲頂吸收在台灣復航的營運經驗，李鳳霞不諱言，公司擬在郵輪上增加多些和熱門旅遊地點如日本的飲食及文化元素，最少令旅客出海遊時感到「食咗當去咗」。加上郵輪的規模相當於4至5間酒店，提供娛樂眾多，因此她相信有助提供更多體驗紓緩抗疫疲勞。至於員工方面，在疫情的新常態下，會在停航期間返家及接受多職能培訓，待復航時，確保每航次仍能有正常編制下逾半員工提供服務。