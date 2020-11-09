經濟

雲頂「獻計」港府郵輪復航 台復航平均每程載1700人 載客5萬至今「零感染」

【明報專訊】經營遊輪旅遊業務的雲頂香港（0678），已在台灣重啟跳島及環島遊，並且部署下一步在新加坡復航。自台灣郵輪於7月復航，至今開出逾30班船共載客逾5萬人，平均每次航程載客1700人，至今「零感染」。該集團旗下雲頂郵輪集團市場部主管兼高級副總裁李鳳霞指出，台、星兩地的復航模式，可供香港參考重啟郵輪業務。

明報記者 陳偉燊

香港與新加坡洽商建立「旅遊氣泡」，惟郵輪行業未有包括在內，李鳳霞認為，香港可以先借鑑台、星經驗啟動郵輪復航，並稱若然成事，有望同時改善本港旅行社、餐飲、燃油及補給供應商等多個行業生意。她認為，在港重啟郵輪業務時可分成三階段，先推出「海上遊」讓港人有更多度假模式選擇，繼而待健康碼推出時開發「大灣遊」，再部署日後香港逐步與各地重啟旅遊氣泡生意。

港可借鑑台星經驗 啟動郵輪復航

星夢郵輪於7月26日起於台灣基隆重啟跳島遊，李鳳霞提到事前部署工作不少，例如郵輪上每間客房及員工房間獨立送風、加設洗手機及紅外線測溫儀、每人派送口罩」，甚至設置20多間隔離房。她估計，單是船上添置衛生及防疫設施已經花費數千萬元新台幣。台灣的跳島遊收費和疫情前差不多，當船隻駛出公海後，一如過往提供博彩娛樂。至今他們已開出33個航次，平均每船載客一半，約為1700人，累計載客逾5萬人兼「零感染」。到冬季時因應季候風他們改在台灣安排環島遊，所收預訂亦已去到年底。

應對疫情 船上增設隔離或負壓房

新加坡方面，李指星夢郵輪於11月6日推出海上遊出公海，船上亦提供博彩娛樂。碰巧當地進入學校假期及貼近聖誕新年檔期，她估計在當地酒店Staycation（本地度假）帶旺下，新推出Seacation（海上度假）可吸引人流。由於船上有較多娛樂設施，可比Staycation吸引更多客人。基於防疫關係，旅客上船前需進行測試，只許載客一半，船上隔離或負壓房會增至逾50間，並結合App追蹤懷疑染疫者，以便安排檢疫防疫。自10月8日起推出宣傳首3天，已收到約6000名遊客預訂，價錢亦和疫情前相若。她指世界夢號首航載客達1400人，航程包括無目的地兩晚及三晚公海航線。至於內地市場，李鳳霞稱海南島三亞市亦計劃重啟海上遊，但礙於客人要先乘坐飛機抵達當地後才能上船，加上旺季機位供應緊張，短期內郵輪生意仍以台、星兩地為主。因應疫情集團訂造新船延後一年交付，但會先在船上添置更多非接觸設施，減低客人及員工感染機會。

相關字詞﹕星夢郵輪 李鳳霞 雲頂郵輪集團 雲頂香港

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