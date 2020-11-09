投資者關係協會：疫下業界工作量不減反增

疫情期間，除要作出披露，IR亦要「諗橋」令投資者了解業務情况，例如新世界（0017）曾舉辦的「網上睇樓團」。此外，周年股東大會（AGM）安排，今年亦受到疫情挑戰。協會指出，現時法例要求一定要召開實體股東大會，若日後可容許以「全虛擬」方式進行，行業可有更多選擇。

倘股東會「全虛擬」進行 可增行業選擇

協會成員、新世界策略及投資者關係總經理趙志方表示，網上會議始終觀察不到肢體語言及細節，難以掌握對方情緒，但好處是更靈活，溝通機會較以往更多。

他指出，投資者難以到港考察，因此近期交流時常問及本港細節，例如消費趨勢、民生環境等。他表示，有從未見過的南非投資者參與會議，反映網上會議有助與更多不同地區投資者溝通。香港投資者關係協會會長陳綺華笑稱，見過有較傳統的投資者是一定要見面握手，才肯敲定交易，不過，現時是大量潛在投資者的觀察期，未來難言會否有所改變。

線上大會仍面對身分核實及投票等問題

本港疫下實施「限聚令」，不少公司AGM要移師網上。陳綺華表示，《公司條例》等法例暫未明言容許以「全線上」形式進行周年大會。她指出，有東南亞公司高層疫情中全部不在港，但仍要召開實體大會。但她表示，線上會議也未必適合所有公司，有小型公司因資源有限，今年寧願繼續舉辦實體會議。陳綺華認為，線上大會仍面對身分核實、投票等問題，暫時僅是實體會議的「附加選項」，但若日後條件成熟，法例也容許，相信若多此選擇，對業界將是好事。