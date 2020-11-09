經濟

黎嘉恩：政府應盡快立法處理企業拯救程序

【明報專訊】政府無意推出新一輪「保就業」計劃，疫情持續下，香港經濟或進一步受累。有「清盤王」之稱的德勤中國副主席黎嘉恩預告，新接手個案不單愈來愈難處理，規模亦愈來愈大。

他明言，未來或出現更多如國泰（0293）般大量裁員個案，呼籲政府盡快立法處理企業拯救程序，盡量善用非正式的債務重組機制，為企業尋求生機。

未來或出現更多如國泰般大裁員個案

黎嘉恩稱「新（清盤）個案愈來愈難做，規模大的個案正陸續出現」，當中難免有企業造假、營運存在水分及業務不穩固的情况。

黎嘉恩表示，現時企業出事多數與現金流、銀行收緊信貸，甚至在商品市場損手有關。同時，除了物業斷供按揭增加，近期他見到更多股票按揭出事的個案，相對過往1年只有1、2宗，現時則變成1年有10至20宗，以十倍計增加。

黎嘉恩估計，疫情可能最快要到明年4月才有望紓解，實際要扭轉經濟逆境，則要視乎疫苗何時面世，以及各國實施旅遊氣泡的效果而定。在見證眾多企業遇到危機下，他分享經驗指「大公司會抗拒人家幫忙，反而中小型公司會想更多人知道，快些處理」。

企業遇到白武士出手時不宜有太多顧慮

他提醒企業，公司出現問題或旗下資產價值受壓，大部分情况下已經「通天」，買家易於掌握，因此遇到有白武士出手不宜有太多顧慮，要迅速行動。

但他指現實中更多殘酷個案，是企業很多時期待白武士出高價接手，同時間市場上「出事」企業數目持續增加，令叫價一直下跌而永遠不能脫手，最終觸發與債權人爭拗。他不諱言，市場內已有大企業及家族儲備不少「子彈」，其實不一定為了積穀防饑，反而很多時為了日後部署收購有關。

應盡量善用非正式債務重組機制

另外，近期企業尋求債務重組時，多了個案委任臨時清盤人接手處理。黎嘉恩坦言不同意這種做法，原因是容易令外間形成認為企業遭清盤的形象，同時做法會涉及法院介入的繁瑣程序。他反而建議採用非正式的債務重組架構，先和超過75%債權人達成協議，在暫止期處理好業務及和其他少數債權人溝通。不過，他認為政府建議的45日暫止期不足夠，給予90日至120日暫止期會較合理。

相關字詞﹕國泰航空 黎嘉恩 德勤

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