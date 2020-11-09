恒大棄A股借殼上市 30億戰略投資將回購

券商：恒大信譽料會「扣分」

恒大回A計劃始於2016年10月，當時公布透過將恒大地產注入深深房，借殼回A上市，並引入三批共1300億元人民幣的戰投。對於該批戰略投資，恒大表示，當中投資金額約863億元的戰略投資者此前已簽訂補充協議，同意不要求回購並繼續持有恒大地產權益；另投資金額約357億元的戰略投資者亦即將簽訂補充協議，只有50億元戰略投資因涉及其自身大股東資產重組，正在商談，另餘下30億元戰略投資，集團則即將回購。

值得留意的是，恒大宣布重組近四年仍未能完成，直至今年9月，內地網上突然流傳一份文件，指恒大向政府求救，指旗下恒大地產若未能完成回A，或會無力償還1300億元戰投債務，導致資金鏈斷裂。消息拖累整個內房行業陷入信心危機，其後同月底，恒大公布獲戰略投資者表態願「債轉股」 ，同意將優先股變普通股長期持有，變相由債主變股東，危機才暫告一段落。

分析：相信恒大股價只會短期受壓

鄭懷武預期，由於規模達1300億元的戰投大多早前已債轉股，故取消回A消息實際影響不大，相信恒大股價只會短期受壓。另有分析指，恒大取消回A屬「意料之內」，因內地一直都不想或不批准房地產公司回內地上市。

在港股市場一直不乏想回A的內房，更比中國恒大早數年籌謀，均未見成功。當中包括2007年已想回A的富力（2777）及萬達商業，後者原計劃從H股退市後在2018年8月底前回A，惟其後經歷「排查風暴」後，屢陷財困負面新聞中，更要賣產救亡，2018年更傳出萬達與新投資者包括騰訊（0700）、京東等作新對賭協議，最遲2023年10月底上市。