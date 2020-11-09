經濟

新世界「養老旗艦」換血 佘雋知上月離任 前大摩高層入局

【明報專訊】近年業務愈趨多元化的新世界（0017），近年斥逾14億元在港收購多間本地護老院，配合科技經營養老、醫療及復康業務，至2018年正式成立「仁山優社」，並找來Uber前高層佘雋知出任行政總裁，宣布進軍養老行業。惟了解，一手創立品牌的鄭志剛希望加快步伐下，仁山優社近月大換血，佘雋知等多名高層先後離任，改由多名具投行、內房股背景高層加入，另據消息指，鄭志剛目前仍在物色更多合適人選加入仁山優社。

明報記者 方楚茵

本報曾向新世界及佘雋知查詢，其中新世界回覆指，仁山優社一直致力提供個人化的醫療及康護服務。因應新冠肺炎疫情持續，仁山優社正整合品牌及進行策略優化，務求在新常態下，為大眾提供更優質及適切的服務。至於佘雋知則一直未有接聽電話。

新世界回應：正整合品牌及策略優化

有消息指，佘雋知離職後有意與伙伴開設初創公司甚為突然，並指他在離任前二至三周前都沒有與同事有特別溝通。以往仁山優社班底，除了佘雋知並無相關安養服務的相關經驗外，集團曾委任包括岑家雄、彭寶玲、甘綺玲等具安老或社福服務背景人士為董事（見附表）。

不過，據公司註冊處資料，佘雋知於上月1日辭任仁山優社多間公司董事，同時辭任的還有擔任公司秘書、助理總經理（營運）岑家雄。至於2015年加入新世界，原來主管仁山優社旗下「嘉頤」品牌的甘綺玲則更早在今年5月已經離任；而彭寶玲則更早在2019年6月辭任，當時由岑家雄接替其公司董事及秘書職務，變相在短短兩年間，仁山優社已出現至少三次的人事更替。

至於新加入仁山優社的多名高層背景則與前任大相逕庭，其中出任公司秘書的摩根士丹利前高層蘇嘉威背景最雄厚，除曾任大摩台灣首席營運官外，此前亦曾任基金經理，目前亦兼任新世界策略規劃主管；兩名新董事劉富強及何鏗文則具內房背景，其中劉富強曾在巴克萊及德銀任職，2019年到佳兆業（1638）任財務總監，其後再跳槽至新世界擔任副首席財務總監。何鏗文則是核數師出身，曾在萊蒙（3688）及騰邦控股（6880）擔任公司秘書。不過，有消息指，鄭志剛另有「心水」人選取代原有的班底，意味仁山優社班底或會進一步增強。

曾任大摩台灣首席營運官 蘇嘉威加盟

事實上，近年新世界銳意發展大灣區，除了大舉買地發展住宅市場外，亦開展了創新科技、教育等。去年集團就曾透露，正計劃收購英國名校，並引入大灣區，故在公司內部近年已換上一批熟悉中國內地及大灣區發展的人才，如前安踏（2020）及SOHO中國（0410）的CFO林戰、前身為雅居樂（3383）深圳區域總裁的黃詠東亦在今年3月加入了新世界中國。

相關字詞﹕蘇嘉威 甘綺玲 岑家雄 鄭志剛 佘雋知 仁山優社 新世界

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