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民企之父張化橋：符監管要求後 螞蟻料再IPO

【明報專訊】原定於上周四在港滬同步掛牌集資逾2600億元、打破全球集資紀錄的螞蟻集團突然在上周二晚宣布暫緩上市，令市場人士大感意外。有「民企之父」之稱、剛推出新著作《中國債務危機解密》的張化橋在專訪中表示，根據現行內地監管規定，內地銀行上市前要先取得中國銀行保險管理監督委員會（銀保監會）及中國人民銀行（人行）同意，而他的理解是，雖然螞蟻現持有互聯網銀行「網商銀行」30%股權，而且經營的貸款業務也近似銀行業務，但螞蟻是次上市前卻沒有徵求銀保監會及人行同意，結果上市大計要煞停。張強調，螞蟻是一家偉大的企業，它比傳統的銀行效率更高，成本更低，也逼着銀行創新，期待螞蟻在符合新監管要求後可以捲土重來。

螞蟻實際控制人馬雲、執行董事長井賢棟、首席執行官胡曉明在上周一被內地四大金融監管機構（人行、銀保監會、中國證監會及國家外匯管理局）進行監管約談後，上周二晚上先後在上交所及港交所發表公告，指已接獲通知，由於上述監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項，可能會使集團不符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩原定於上周四的A 股科創版上市，同日的H股上市亦會暫緩。

指上市前未徵求人行銀保監同意 屬技術疏忽

1980年代曾在北京人行任職、10多年前曾擔任瑞銀投行副主管安排多間中資企業來港上市、有「民企之父」之稱的張化橋上周接受訪問，首先聲明他是支持螞蟻集團的，但他認為是次新股上市的過程，「有些事情沒有協調好」，例如沒有在上市前徵求銀保監會及人行同意。

「有些人認為螞蟻是次延遲上市，與馬雲（上月24日在上海第二屆外灘金融峰會上發表抨擊內地金融監管機構）的講話有關，我覺得不是，其實是因為這次上市沒有組織好，原因是什麼呢？因為螞蟻旗下有一家銀行、名為『網商銀行』，而且它本身經營的貸款業務也近似銀行業務……中國證監會是很支持螞蟻，很快便批准它上市，但是內地銀行要上市的話，不止中證監要同意，銀保監會也要同意，人行也有協調作用，我的理解是，螞蟻認為本身並非銀行，是次上市前沒有到銀保監會，也沒有找人行，便是因為這個技術上的疏忽，以為中證監批准了就可以了」。

當然，上述問題的關鍵是，到底螞蟻集團應否被定性為銀行，是次上市前若沒有到銀保監會及人行備案徵求同意，因此叫停上市是否合理？據熟知情况的市場消息人士透露，螞蟻集團的微貸科技平台主要面向未被服務或未被充分服務的消費者及小微經營者群體，服務他們尚未得到滿足的信貸需求。螞蟻通過其科技平台與金融機構合作伙伴開放合作；通過螞蟻的平台促成的信貸由金融機構合作伙伴進行獨立的信貸決策和信貸發放；金融機構合作伙伴主要基於螞蟻科技平台促成的信貸規模，向螞蟻支付技術服務費。

上周初出台新規 聯合貸款出資比例至少三成

不論如何，銀保監會及人行上周初亦的確對內地金融科技監管環境提出新要求，發表了《網絡小額貸款業務管理暫行辦法》（下稱《暫行辦法》）的徵求意見稿，當中要求單筆聯合貸款中，小額貸款公司的出資比例不得低於30%；招股文件顯示，螞蟻的微貸科技平台業務上半年收入達286億元人民幣，佔整體收入四成，張化橋估計，該業務會受《暫行辦法》影響。

張化橋解釋，螞蟻上半年促成聯合貸款的資金來源中，只有約2%來自其資產，若要符合上述《暫行辦法》出資比例調高至30%或以上的要求，料螞蟻主要有三個應對方法：（1）提高本身資本；（2）向銀行貸款；（3）發行資產證抵押證券（Asset Backed Securities、ABS）融資。他強調，內地監管局必須大力控制消費信貸和小微企業貸款，以防範系統性金融風險，故此假如《暫行辦法》在不久的將來會出台，螞蟻上周延遲上市屬好事，「假如螞蟻掛牌後，過了兩個月銀保監會及人行推出《暫行辦法》，問題便更大了，對吧？所以（上市）停下來，也是好事」。總結是次訪問時，張化橋強調，螞蟻是一間偉大的企業，「它比傳統的銀行效率更高，成本更低，也逼着銀行創新」，他期待螞蟻在符合新的監管要求後，捲土重來上市。

[封面故事]

相關字詞﹕螞蟻集團(6688) 《網絡小額貸款業務管理暫行辦法》 中國人民銀行 中國銀行保險管理監督委員會 民企之父張化橋

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