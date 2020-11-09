十大屋苑周末15成交

嘉湖業主移民賣樓 3房實呎9375元

美聯助理區域經理萬振庭表示，嘉湖山莊6座翠湖居中層B室，實用面積640方呎，屬3房套間隔，附有裝修。原業主準備移民，開價650萬元放盤，經數次下調放售價後，最終以600萬元獲買家承接，實呎9375元，成交價為同類3房套戶型近期低位，呎價則屬屋苑本月暫錄8宗成交中，唯一跌穿1萬元二手買賣。買家為自住客，原業主2017年6月以530萬元購入，持貨逾3年多，帳面賺70萬元或13%。

縉城峰3房業主持貨4年近平手沽

另外，鄰近西營盤站的縉城峰，新近有3房單位以1798萬元成交。利嘉閣分行經理黃國然表示，縉城峰1座中層D室，實用面積759方呎，屬3房套房連士多房間隔，以1798萬元連租約成交，實呎23,689元。資料顯示，該單位對落數層、為1座中層D室，面積與間隔相若，曾於去年7月以2020萬元易手，即是次成交價較1年多前回落222萬元或11%。原業主2016年11月約1688萬元購入，持貨約4年，帳面獲利約110萬元或約7%，料連使費計實際近平手離場。