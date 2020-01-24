經濟

一手周末沽488伙 柏傲莊II帝御‧星濤佔近九成 5個月最旺 重返第三波爆疫前水平

【明報專訊】踏入11月，兩大新盤先後開售，繼上周日香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的青山公路青山灣帝御‧星濤打頭炮，首輪開售248伙後，剛過去周末就有新世界（0017）沙田大圍站上蓋柏傲莊II首輪337伙，及帝御‧星濤的次輪銷售，預計本月首周新盤市場已錄得逾800宗成交，佔上月全月約1500宗的53%。其中，周末一手成交量約488宗，按周增加逾兩成，重返今年6月底、即本地第三波疫情爆發前的旺市水平。

本月首周沽逾800伙 佔上月全月逾半

帝御‧星濤昨日的次輪銷售，最終沽出88伙，佔是日可供發售單位的72%，套現約4.12億元。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目的5個頂層連天台戶及4個地下連花園都已經沽出，反映市場追捧特色戶型，項目將於短期內加推單位。至於帝御‧星濤昨日最高成交價單位為2座17樓01室，實用面積511方呎，屬2房1套間隔，以768.9萬元，實呎約15,047元。連同本月初的首輪銷售計，帝御‧星濤8日內共沽約310伙，佔項目總數614伙逾一半。

另一矚目新盤、新世界沙田大圍站上蓋柏傲莊II，過去周六亦展開首輪銷售，最終推出的337伙全數售罄。發展商即晚已加推涉及343伙的2號價單，折實平均實呎20,399元。事實上，上述兩盤周末合計售出約425伙，為周末整體成交量約488伙的87%。

嘉峯匯銷情明顯加快 兩日售25伙

嘉華（0173）啟德嘉峯匯周末2日亦沽出25伙，包括位於2B座26樓B室，實用面積766方呎，屬3房間隔，以2137.3萬元成交，實呎27,902元。項目踏入11月後，銷情明顯加快，本月至今已錄得46宗成交。億京大埔白石角海日灣II，周末亦有14宗成交，成交價介乎399.6萬至1492.4萬元。

珀御特色戶逼1700萬破頂

此外，新地（0016）發展、自2017年4月開售的屯門珀御，昨日沽出最後1伙，單位為32座B室，實用面積863方呎，連144方呎平台及321方呎天台，面積屬全盤最大。該單位通過招標以約1699.8萬元售出，實呎19,696元，成交價和呎價齊創屋苑新高紀錄。

相關字詞﹕珀御 嘉峯匯 帝御‧星濤 柏傲莊II 一手市場 新盤

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