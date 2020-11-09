Baleno短租亞皆老街舖王半年 月租僅15萬

原由蘋果牌牛仔褲家族自用

班尼路將商舖定位為「限時折扣店」，已於近日開業。據品牌網頁的顯示，該品牌在旺角目前設有兩間分店，分別位於西洋菜南街164號地下，以及西洋菜南街14至24號榮華大樓地下G及H舖。

上述商舖位於旺角亞皆老街東方大廈地下，鄰近港鐵旺角站出入口及惠豐中心等，是亞皆老街最旺的地段，過去人流極旺。

該舖面積約1800方呎，蘋果牌牛仔褲譚氏家族自1992年以8350萬元購入全幢物業後，地舖一直作自用。譚氏今年3月放棄自用，改作放租，最初叫租約180萬元，呎租達1000元，因當時疫情嚴峻，放租一個月後、業主主動調低56%至80萬元，但一直未獲洽租。

低年初叫租180萬逾九成

今年7月本港爆發第三波疫情，業主再提供多一個出租方案，擬將商舖一拆二放租，分拆為兩個面積約900方呎的商舖出租，面向亞皆老街的A舖以月租25萬元、呎租278元放租，而同時面向亞皆老街及西洋菜南街的B舖，以月租45萬元、呎租500元放租，期望盡快出租。

市場消息指，上述商舖曾獲家品店以月租10萬元洽租，及後獲班尼路以月租約15萬元洽租，業主最終租予出價較高的班尼路，折合呎租約83元，較今年初長租叫租180萬元大減逾九成。